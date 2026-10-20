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竹北花14億蓋市場挨轟「都能蓋棒球場」 陳冠宇要鄭朝方給交代

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
工程進度方面，陳冠宇指出，他今天實際前往基地拍攝，現場仍是一片空地。圖／陳冠宇提供
工程進度方面，陳冠宇指出，他今天實際前往基地拍攝，現場仍是一片空地。圖／陳冠宇提供

新竹縣長選戰白熱化，近14億的竹北東區市場再成攻防焦點。無黨籍竹北市民代表參選人陳冠宇開砲，稱14億可蓋3座竹北保時捷中心，還能複刻一座新竹棒球場，要求市長鄭朝方說明經費的必要性、工程進度及未來營運成本。對此，鄭朝方團隊暫無回應。

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「你出門買菜是去菜市場，還是去逛超跑旗艦店？」曾任綠黨召集人、民進黨立法院黨團幕僚的陳冠宇發布影音，將矛頭直指竹北市長鄭朝方，指東區市場經費從最初3.5億追加至5.1億，如今新方案更逼近14億，諷刺東區市場快要不是買菜的地方，而成為鄭朝方的「無限提款機」。

陳冠宇稱，14億可蓋3座保時捷中心，還能複刻一座新竹棒球場，若未來增加至20億，都能直接蓋國家級的大台南會展中心。他更以保時捷最便宜休旅車327萬元起跳為例，諷刺若菜市場造價比超跑展示中心還高，未來一把空心菜到底要賣多少錢才能打平？買斤五花肉是不是得先辦分期付款？

對於經費增加，陳冠宇指因新方案納入親子館、展演廳等複合機能，但市民真正需要的是好停車、買菜便宜且乾淨舒適的市場，「不是能一邊切豬肉、一邊聽他演唱會的奢華展場」。他並以好市多為例，稱民眾重視便宜、乾淨及採買便利，即使「長得像大型鐵皮倉庫」，也不因缺乏文青設計乏人問津，公共市場應回歸市民實際需求及成本效益。

陳冠宇也質疑，鄭朝方上任後終止原工程契約，後續支付廠商約2200萬元，事前是否取得竹北市民代表會同意？市場從原本單純市場轉為多功能場館，交通衝擊評估何時公開？近14億經費未來又如何回收，是否導致攤商租金增加，都應向市民說清楚。

工程進度方面，陳冠宇指出，新設計2025年公開後，相關都審、建照程序持續進行，期間曾因報告內容及設計調整等問題遭退件。他今天實際前往基地拍攝，現場仍是一片空地，質疑原本預計2024年就能完工啟用的市場，歷經解約、重新設計及追加預算後，至今仍未實質動工。

陳冠宇表示，東區市場在前市長何淦銘任內，經費就從約3.5億元追加至5.1億元，當時他已極力反對，如今更翻倍增加至十幾億元，質疑究竟是為市民謀福利，還是拿公帑圓個人的建築夢？用納稅錢鍍金「大朝方會展中心」。

無黨籍竹北市民代表參選人陳冠宇今開砲，稱14億可蓋3座竹北保時捷中心，還能複刻一座新竹棒球場，要求市長鄭朝方說明經費的必要性、工程進度及未來營運成本。圖／陳冠宇提供
無黨籍竹北市民代表參選人陳冠宇今開砲，稱14億可蓋3座竹北保時捷中心，還能複刻一座新竹棒球場，要求市長鄭朝方說明經費的必要性、工程進度及未來營運成本。圖／陳冠宇提供

無黨籍竹北市民代表參選人陳冠宇開砲，稱14億可蓋3座竹北保時捷中心，還能複刻一座新竹棒球場，要求市長鄭朝方說明經費的必要性、工程進度及未來營運成本。圖／陳冠宇提供
無黨籍竹北市民代表參選人陳冠宇開砲，稱14億可蓋3座竹北保時捷中心，還能複刻一座新竹棒球場，要求市長鄭朝方說明經費的必要性、工程進度及未來營運成本。圖／陳冠宇提供

無黨籍竹北市民代表參選人陳冠宇今開砲，稱14億可蓋3座竹北保時捷中心，還能複刻一座新竹棒球場，要求市長鄭朝方說明經費的必要性、工程進度及未來營運成本。圖／陳冠宇提供
無黨籍竹北市民代表參選人陳冠宇今開砲，稱14億可蓋3座竹北保時捷中心，還能複刻一座新竹棒球場，要求市長鄭朝方說明經費的必要性、工程進度及未來營運成本。圖／陳冠宇提供

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