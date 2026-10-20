【重磅快評】賴清德可打通中台灣 盧媽不能對未來有想望？

台中市長盧秀燕昨天接下台北市長蔣萬安競選總部主委職務，稱蔣有95%時間須處理市政，選務需有人分攤，民進黨台中市議會黨團質疑盧忘了自己也是現任市長；其實，綠營大咖們也在做同樣的事，高雄市長陳其邁接賴瑞隆競總主委，也曾請假輔選，甚至總統賴清德不用請假就跑到雲林當劉建國的主委，難道兩人也忘了市政、國政？

賴清德欽點沈伯洋並兼任競總榮譽主委，投入資源營造洋流猛攻蔣萬安，藍營找來盧秀燕擔任蔣的競總主委，立刻把首都之戰升級為2028總統大選前哨戰，和日前國民黨主席鄭麗文出任彰化魏平政的競總主委，與賴清德擔任「實質」競總主委的劉建國對峙，頗有異曲同工之妙。

直轄市長出任參選人的競總主委，早已稀鬆平常，但民進黨似乎逢盧必反。盧秀燕請假北上輔選，綠營即迫不及待發動攻擊，台中市長參選人何欣純質疑盧上班日請假，到處去救援，心思沒有放在市政上，「只放未來的想望上」；台中市議會黨團總召周永鴻也質疑盧只顧蔣萬安，「卻把自己也是現任市長這件事忘了」。

盧秀燕在投票日倒數39天接競總主委真的就忘了自己是現任市長嗎？綠營要不要看看民進黨大咖也是在做同樣的事？「盧媽」請假北上輔選並接任競總主委，「暖男市長」陳其邁不也出任賴瑞隆的競總主委，並請假輔選造勢嗎？

上月二日陳其邁請假半天陪賴瑞隆及綠營議員候選人前往港口慈濟宮參拜，隨後眾人浩浩蕩蕩再到高雄市選委會遞件登記，陳還贈送棒球棒預祝選戰「全壘打」，當時藍營有人批評陳其邁會「忘了市政」嗎？

再看更大咖的賴清德，他不用請假，卻選在上班日帶著大隊人馬越過濁水溪，出任雲林劉建國競總主委；如果盧秀燕當台北市長競總主委就會忘了台中市政，國政不是比市政更重要嗎？綠營怎麼可以容忍賴清德跑去雲林操盤？賴以總統之姿介入地方選舉，更有輸得不得的壓力，選戰越熱，不是越會分心嗎？難道不是另類的國安危機？

綠營真是批盧批過頭了，一個多月前賴清德「破例」跑去雲林縣當競總主委，難道不是為了自己的2028大選？任何人都看得出來這是長遠的戰略考量，民進黨拿下水利會後，最後一哩路就差農漁會了，賴清德強攻雲林，目的是想擊垮張家班，打通中台灣的「綠色通道」。

如果賴清德可以為2028大選提前布局，為什麼盧媽就不能對「未來有所想望」？當賴清德用無窮盡的國家資源為沈伯洋的「洋流」造浪，盧媽不過是請假半天北上掛名競總主委，何況盧蔣兩人還有微妙競合關係，綠營就非得馬上開罵不可？