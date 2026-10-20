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回應藍營民調 童子瑋：認知作戰沒意義、從容照自己選舉步調走

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
民進黨基隆市長參選人童子瑋今到安樂市場拜票，回應國民黨民調結果時說，會照自己選舉步調走，希望讓更多的市民知道他改變基隆的決心。記者邱瑞杰／攝影
民進黨基隆市長參選人童子瑋今到安樂市場拜票，回應國民黨民調結果時說，會照自己選舉步調走，希望讓更多的市民知道他改變基隆的決心。記者邱瑞杰／攝影

國民黨今天公布基隆市長民調，指市長謝國樑連任氣勢擴大。民進黨市長參選人童子瑋說，用認知作戰的方式公布民調沒有意義，他會照自己的選舉步調走，讓更多市民知道他改變基隆的決心，大家共同來改變基隆。

2026九合一選舉

國民黨基隆市黨部委託全國公信力民意調查公司進行民調，指謝國樑施政滿意度達52.7%，選舉支持度也以41.3%，領先童子瑋的35.7%。當選看好度方面，謝國樑更以45.0%領先童子瑋的26.5%，雙方差距達18.5%。

童子瑋今早到安樂市場拜票時說，民調專家戴立安今天公布台北市長民調，國民黨基隆市黨部特別用認知作戰的方式，同日公布基隆市長民調，他覺得沒有任何的意義。

童子瑋表示，他跟台北市長參選人沈伯洋一樣，每天提出各種市政願景，各種市政的解決方案。基隆通勤族的權益、交通建設、醫療建設、相關長者的照顧都嚴重落後台北，他很希望盡力，用盡全力來爭取最大的資源，改變基隆的環境跟生活品質、生活條件。

童子瑋指出，他會從從容容，努力照自己選舉步調走，希望讓更多的市民朋友認識他，也讓更多的市民知道他改變基隆的決心，大家共同來改變基隆，他絕對有能力整合中央的資源，讓基隆更進步。

民進黨基隆市長參選人童子瑋今到安樂市場拜票，回應國民黨民調結果時說，會照自己選舉步調走，希望讓更多的市民知道他改變基隆的決心。記者邱瑞杰／攝影
民進黨基隆市長參選人童子瑋今到安樂市場拜票，回應國民黨民調結果時說，會照自己選舉步調走，希望讓更多的市民知道他改變基隆的決心。記者邱瑞杰／攝影

童子瑋 藍營 民調 謝國樑 2026九合一選舉 基隆市選舉

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