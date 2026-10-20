張啓楷再打「藏鏡人」議題 質疑王美惠當市長誰說了算

藍白共推的嘉義市長參選人張啓楷日前質疑，民進黨市長參選人王美惠背後是否有「藏鏡人」，引發媒體關注。張啓楷今天受訪再度將矛頭指向王美惠昔日老闆、前嘉義市議員江熙哲，質疑江長期參與王美惠政治事務，若王美惠當選市長，究竟由誰主導市政？要求王美惠公開承諾，未來市政決策不受背後勢力影響。

張啓楷表示，最近不少嘉義市民關心王美惠背後的政治力量，甚至質疑若王美惠當選市長，究竟是王美惠自己決策，還是由背後的「藏鏡人」主導？未來市府各局處首長及公務員又該聽誰的？這些問題攸關市政運作，王美惠有責任向市民交代清楚。

張啓楷說，先前公開提出質疑後，網路平台隨即有人張貼江熙哲與王美惠「聯合服務處」看板照片，質疑江熙哲目前已無公職，為何兩人仍掛著聯合服務處招牌？他認為，這也是外界關注兩人政治關係的原因之一。

張啓楷表示，江熙哲過去曾因賄選案件失去參選市議員資格，而王美惠早年擔任江的助理，後來從市議員一路當選立委，如今投入市長選舉，江熙哲始終扮演重要角色。他質疑，江是否仍是王美惠此次選戰的重要操盤者，甚至可能影響未來市政決策？

張啓楷也批評，王美惠提出的政見缺乏具體內容，對於他多次邀請公開辯論，始終採取冷處理、不回應態度。如今又有媒體報導王美惠與江熙哲的關係，更應正面回應外界疑問，而非持續迴避。

張啓楷說，王美惠若認為相關政治關係正大光明，就應公開向嘉義市民承諾，未來若當選市長，所有重大政策都由自己拍板，不會受到任何背後力量影響。他認為，這不只是選舉攻防，更關係到未來嘉義市政由誰負責、誰來決定。

針對張啓楷再度質疑王美惠背後有「藏鏡人」，並點名江熙哲可能影響未來市政決策，王美惠陣營今天仍採取不回應態度，未對相關質疑發表評論。雙方選戰攻防持續呈現張啓楷主動出擊、王美惠不接招的局面。