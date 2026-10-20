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柯志恩向陳鎮川請益 賴瑞隆籲民眾幫想號次口號

中央社／ 高雄20日電

國民黨高雄市長參選人柯志恩日前與知名經紀人陳鎮川見面請益，柯志恩表示，要讓高雄有能力創造自己的文化產業。民進黨高雄市長參選人賴瑞隆今天路口拜票，並呼籲民眾幫忙想號次口號。

2026九合一選舉

柯志恩今天在臉書（Facebook）發文表示，陳鎮川是她的老友舊識，長期深耕音樂產業，對演出製作與文化市場有非常深入的觀察。這次交流，也讓她更加確信：高雄不能只把活動辦好，更要把活動帶來的機會，轉化為城市長遠的競爭力。

陳鎮川也提出許多建議，包括爭取高雄成為國際巨星來台演出的首站，持續爭取三金頒獎典禮到高雄舉辦。柯志恩說，這些想法讓她看見，高雄的文化發展還有更多可能，也有機會創造更大的產業效益。

柯志恩說，演唱會經濟是高雄的重要基礎，但巨星來高雄，不等於高雄擁有音樂產業；展覽來高雄，也不代表高雄建立了藝術市場。她要讓高雄不只是被世界看見，更要有能力創造自己的文化產業，朝亞洲文化產業首都的目標邁進。

柯志恩說，她希望推動的，是讓高雄從「文化活動城市」升級為「文化產業城市」，讓在地業者接得到訂單、讓青年學得到專業、讓文化企業留下來。如建立在地演出產業認證平台、推動文化人才五年計畫、發展文化科技聚落等。

賴瑞隆近日勤跑路口拜票及市場掃街，他說，感謝每一位經過的鄉親，不論是揮手、按喇叭，還是遠遠比讚，都是對他最直接的鼓勵。選戰倒數39天，他會繼續認真拜託每一票。

由於23日將舉行參選人號次抽籤，賴瑞隆今天也在臉書發文表示，抽完號次，就要有一句喊得響、記得住的口號，他呼籲民眾一起來幫他想口號，共5個號次，諧音梗、台語、押韻都歡迎，「加入隆隆的Line填寫表單，等你神回覆！」

2026九合一選舉 柯志恩 賴瑞隆 高雄市選舉

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