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信民民調蔣萬安大幅落後 藍酸：沈伯洋、蘇巧慧快辭立委展決心

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
信民協會公布台北市長選舉民調，台北市長蔣萬安落後對手17個百分點。國民黨今舉行記者會質疑，民調與社會觀感大為不同，證明信民協會「只有更誇張，沒有最誇張」。圖／國民黨提供
信民協會公布台北市長選舉民調，台北市長蔣萬安落後對手17個百分點。國民黨今舉行記者會質疑，民調與社會觀感大為不同，證明信民協會「只有更誇張，沒有最誇張」。圖／國民黨提供

信民協會公布台北市長選舉民調，台北市長蔣萬安落後對手17個百分點。國民黨今舉行記者會質疑，民調與社會觀感大為不同，證明信民協會「只有更誇張，沒有最誇張」；既然民調顯示沈伯洋選情如此穩，就該展現決心，呼籲沈伯洋今天就請辭立委；先前信民協會公布蘇巧慧贏了13個百分點，蘇巧慧也應該一起請辭展現決心。

2026九合一選舉

新北市議員參選人鄧凱勛指出，信民協會的民調讓人啼笑皆非，這次民調差距不是選民在動，而是樣本數在動，堪稱是該協會2026年最大的魔法，民調的加權用了性別、選區、年齡、學歷，就是不用政黨傾向，整體而言泛綠的樣本比泛藍多了15.6百分點。

鄧凱勛酸，原來不止中南部是民進黨優勢選區，連台北市都成了綠營優勢選區，樣本一動結果就改變，該民調根本是為了讓綠營在同溫層取暖。這個民調除了讓民進黨青鳥繼續自嗨，也幫藍軍催票並吃下定心丸，畢竟「有曹興誠在的地方，最後誰勝誰負已非常清楚。」

新北市議員參選人何元楷指出，信民協會就是「要你相信民進黨的協會」，請問台北市民相信蔣萬安輸沈伯洋17個百分點嗎？支持蔣萬安的好朋友們如果相信，就不能大意，一定要出來投票支持蔣萬安。

何元楷表示，信民協會的民調從問題設計上就是明顯的策略性民調，目的首先是要自我安慰，增加綠營支持者的信心；其次是想打擊藍營支持者信心；第三就是企圖影響中間選民，該協會公布台北與新北的民調策略性明顯，不用看都知道要塑造民進黨大勝的印象。

此外，何元楷質疑，沈伯洋似乎與社會脫節。過去馬英九執政時，提出主張把酒駕納入預防性羈押，結果沈伯洋公開嗆說「我比較贊成腦殘政客被羈押」。今天酒駕標準要降至0.25毫克要送辦，難道沈伯洋也要罵？沈伯洋被人批評過去挺毒品，難道現在要挺酒駕？

何元楷指出，老人免健保費修法的表決，沈伯洋與蘇巧慧都不出席投票，當起了膽小鬼，連賴清德總統都說65歲免健保法案「妥當啦」，結果民進黨在表決時再次狠狠自打臉，為了反對而反對。卓榮泰甚至說這會對年輕族群造成負擔，明顯製造世代對立，更看出過去大罷免時的既視感。

沈伯洋 蔣萬安 民調 2026九合一選舉 蘇巧慧

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