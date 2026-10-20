拜票全力衝刺 陳亭妃一早衝六甲市場鄉親讚真骨力

民進黨台南市議員參選人陳亭妃拜票全力衝刺，今一早7時偕同市議員吳通龍、陳秋宏前往六甲市場、麻豆市場向鄉親請安問好，沿途與攤商及民眾親切互動，不少婆婆媽媽緊握陳亭妃等人的手稱讚「真骨力」（台語，勤快之意），高喊凍蒜！凍蒜！

陳亭妃等人也關心傳統市場經營現況與未來發展。面對消費型態改變，陳亭妃認為，傳統市場也需要新的發展契機，未來應積極推動市場轉型與活化，從在地故事、特色攤商及人情文化著手，凸顯各市場獨有特色，讓傳統市場重新被看見，吸引更多民眾走進市場、支持在地經濟。

陳亭妃說，大曾文地區有深厚地方文化與豐富生活特色，未來將與吳通龍、陳秋宏及大曾文區鄉親攜手打拚，傾聽地方需求、照顧基層產業，讓傳統市場延續人情味。

陳表示，傳統市場不只是民眾日常採買地方，更承載著許多台南人童年記憶與生活情感，是地方最珍貴人情味所在，走進市場，看到的不只是新鮮食材與各式商品，更是攤商多年來累積經驗、熟客之間情誼，以及一代又一代傳承在地故事，她將結合創新思維與地方特色，讓市場持續發展。

選戰逼近，民進黨台南市長參選人陳亭妃持續衝刺，一早前往六甲及麻豆市場拜票。記者謝進盛／翻攝