李四川永和市場掃街攤商送包子、捲餅 喊推捷運中和光復線及都更

國民黨新北市長參選人李四川今天上午前往永和溪洲、勵行等市場掃街拜票，沿途攤商送上熱騰騰的包子、捲餅，還有人拿出鳳梨、蒜頭及菜頭討吉利，一名獸醫師見李四川經過，也放下手邊工作走出診所合照。李四川表示，永和地狹人稠、老舊社區多，未來將推動捷運中和光復線及「都更5夠力」政策，改善交通與居住環境。

李四川今天一早接連走訪溪洲市場、溪洲公有零售市場及勵行市場，立委林德福、新北市議會副議長陳鴻源、議員參選人陳以樂陪同，沿途與攤商、採買民眾握手寒暄，不時有支持者上前要求自拍，還有人高喊「凍蒜」、「一定投你」。

市場裡不只握手、合照，攤商也忙著拿出食物招待。包子店老闆送上剛出爐的熱包子，另有攤商遞上捲餅，讓李四川邊走邊感受在地人情味；還有人送上鳳梨、蒜頭及菜頭等象徵好彩頭的農產品，為他加油打氣。途中經過一家動物醫院時，一名獸醫師特地放下工作走出診所，與李四川留下合照。

除了與民眾互動，李四川也重申交通及都市更新政見。他表示，永和發展成熟、人口密集，許多社區屋齡偏高，如何加快老舊建物更新、提升居住安全，是未來市府必須面對的課題。

李四川指出，先前提出的「都更5夠力」，包括府級整合、容積檢討、防災都更、防洪韌性及以地易地等方向，若當選市長，將成立府級「都更推動委員會」，由他親自擔任召集人，透過跨局處整合、行政簡化及政策誘因，加快老舊社區更新。

交通方面，李四川表示，將全力推動捷運中和光復線，規畫北向銜接松山新店線、文湖線、板南線及未來汐民線，南向延伸至十四張，串聯環狀線、安坑輕軌及周邊開發區，希望改善中永和往返雙北各地的交通便利性。

李四川說，期盼透過捷運路網串聯，減少民眾通勤時間，朝雙北30分鐘核心生活圈目標邁進，同時搭配都市更新政策，讓永和老舊社區逐步改善居住品質。

今天掃街也有中興里長林東誼、勵行里長洪敏及溪洲公有零售市場自治會長洪明鶴到場迎接，李四川感謝地方鄉親支持，表示將持續走入市場、傾聽民眾需求。

國民黨新北市長參選人李四川今天上午前往永和溪洲、勵行等市場掃街拜票，沿途與攤商及採買民眾握手互動，不少支持者熱情送上包子、捲餅及鳳梨等食物，為他加油打氣。圖／李四川競辦提供

國民黨新北市長參選人李四川今天上午前往永和溪洲、勵行等市場掃街拜票，沿途與攤商及採買民眾握手互動，不少支持者熱情送上包子、捲餅及鳳梨等食物，為他加油打氣。圖／李四川競辦提供

國民黨新北市長參選人李四川今天上午前往永和溪洲、勵行等市場掃街拜票，沿途與攤商及採買民眾握手互動，不少支持者熱情送上包子、捲餅及鳳梨等食物，為他加油打氣。圖／李四川競辦提供

國民黨新北市長參選人李四川今天上午前往永和溪洲、勵行等市場掃街拜票，沿途與攤商及採買民眾握手互動，不少支持者熱情送上包子、捲餅及鳳梨等食物，為他加油打氣。圖／李四川競辦提供

國民黨新北市長參選人李四川今天上午前往永和溪洲、勵行等市場掃街拜票，沿途與攤商及採買民眾握手互動，不少支持者熱情送上包子、捲餅及鳳梨等食物，為他加油打氣。圖／李四川競辦提供