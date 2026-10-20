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影／藍營質疑檢調介選 陳瑩：吳家奇怪開發案一直都有、不要轉移焦點

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導
選前39天國民黨對手吳秀華服務處遭檢調搜索，民進黨台東縣長參選人陳瑩表示，吳議長若要贏得民眾信任，應該把相關事情交代清楚。圖／陳瑩競辦提供
選前39天國民黨對手吳秀華服務處遭檢調搜索，民進黨台東縣長參選人陳瑩表示，吳議長若要贏得民眾信任，應該把相關事情交代清楚。圖／陳瑩競辦提供

台東檢調擴大偵辦縣府知本農路拓寬涉圖利案，國民黨縣長參選人吳秀華服務處遭搜索，胞兄吳俊立也遭約談，藍營質疑介選。民進黨縣長參選人陳瑩表示，台東吳家奇怪的投資、用公家的錢開發等情事長期發生，相關案件或許有關聯，不要轉移焦點，一調查就說是政治迫害。

2026九合一選舉

針對對手吳秀華家族涉入圖利案，陳瑩表示，一切尊重司法調查，任何人的責任都應該依據證據說話、依據證據認定，而民眾有權利知道「公共工程經費如何使用、有無公開透明，跟吳華家族有無直接或間接關係？」

陳瑩強調，每分錢都是人民納稅錢，吳秀華身為議長，有責任跟民眾交代清楚，何況目前又要參選台東縣長，人民會用最高的道德標準檢視她。至於到底有無司法責任則須交由檢調、法院認定，「我們身為政治人物，有責任把所有來龍去脈交代清楚」。

陳瑩進一步說，在過程中民眾最關心的是，農路的公共工程到底是依據怎樣標準？與吳華家族有無關係？有無關切、協調，甚至有無跟其他議員交換工程建議款簽單，這些都需要釐清，並向大眾說明清楚。

此事是否影響兩人選情？陳瑩說，若吳議長要贏得民眾信任，應該把這些事情交代清楚。

針對國民黨立委質疑，選前39天查舊案，司法介入選舉。 陳瑩表示，有無違法一事，可以去檢視台東吳家投資這麼多奇怪的開發，用公家的錢去開發，也不是只有選前才有，長期以來一直都有發生，包括之前的掏空案或許有相關聯，所以應該要有一連貫整體調查，並非選舉才針對特定事情調查，重點在於，他們有無圖利、有無利益迴避或貪汙，不要去轉移焦點，檢調一調查就說是政治迫害。

藍營 陳瑩 介選 2026九合一選舉 台東縣選舉

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