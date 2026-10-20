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超質感文宣手冊呈現3年政績 鄉親：相信吳宗憲「準備好了」

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
從競選文宣讓人看到做事品質，吳宗憲最近推出16頁政策手冊，鄉親拿到手冊回響熱絡，直呼「我相信，你準備好了！」連印刷行老闆都說沒看過品質這麼好的。吳宗憲表示，未來信心以清廉、操守及執行力來推動縣政。圖／吳宗憲競總提供
從競選文宣讓人看到做事品質，吳宗憲最近推出16頁政策手冊，鄉親拿到手冊回響熱絡，直呼「我相信，你準備好了！」連印刷行老闆都說沒看過品質這麼好的。吳宗憲表示，未來信心以清廉、操守及執行力來推動縣政。圖／吳宗憲競總提供

宜蘭縣長候選人吳宗憲最近推出16頁政策手冊，內容涵蓋青年返鄉、科技產業、長者福利、婦幼托嬰、交通建設至跨縣市合作等藍圖，鄉親拿到手冊回響熱絡，直呼「我相信，你準備好了！」吳宗憲表示，未來他有信心以清廉、操守及執行力來推動縣政，不會辜負鄉親的託付。

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16頁的質量連印刷廠老闆都深感佩服，競辦表示，從企劃、撰寫到設計過程，吳宗憲都參與投入，印刷廠老闆說他從業數十年見過各式文宣，多半是摺頁或短小薄冊，「做到16頁政策文宣，還是第一次看見！」稱讚是一本精美的政策白皮書。

3年多來，做了哪些事？手冊內容豐富，清楚呈現吳宗憲近年服務宜蘭的具體實績，包括推動60年不變的羅東工保地解編、延宕15年的蘇澳溪分洪道成功發包、推動財劃法修正為宜蘭每年爭取128億財源、南方澳漁船上架場獲准設置、成功擋下14支風機插旗五結等。

吳競辦強調，「不看口號看實績，宗憲早就為您在拚」，吳宗憲具備三個碩士及兩個博士候選人學歷，行政、立法、司法權（局長、檢察官、立委）三權經驗豐富，他將專業融入縣政規劃，從高價值、低污染科技產業進駐，到65歲以上免健保費、敬老卡每年7200點、0至18歲成長津貼＋未來帳戶等最強福利；再到一社區一長青食堂、校安四核心、救護綠燈，提出「北北基桃宜」跨縣市治理，勾勒宜蘭發展藍圖。

吳宗憲到各鄉鎮展開政見說明時，不少鄉親拿到手冊邊聽邊翻閱對照，一名礁溪鄉大哥仔細翻閱許久後特別上前致意：「選舉這麼多次，第一次收到這麼像一本書的文宣。以前很多文宣看完就丟，但這本要拿回家放在茶几，讓家人一起看」，這番話讓吳宗憲感動。

吳宗憲強調，16頁政策手冊代表對宜蘭的愛、對鄉親的責任感，尤其面對人口老化、青年外流、產業升級與交通建設等挑戰，需要具有行政經驗的縣長來掌舵，未來他有信心以清廉、操守及執行力來推動縣政，為宜蘭鄉貢獻經驗所學，也歡迎民眾前往競選總部索取手冊。

從競選文宣讓人看到做事品質，吳宗憲最近推出16頁政策手冊，鄉親拿到手冊回響熱絡，直呼「我相信，你準備好了！」連印刷行老闆都說沒看過品質這麼好的。吳宗憲表示，未來信心以清廉、操守及執行力來推動縣政。圖／吳宗憲競總提供
從競選文宣讓人看到做事品質，吳宗憲最近推出16頁政策手冊，鄉親拿到手冊回響熱絡，直呼「我相信，你準備好了！」連印刷行老闆都說沒看過品質這麼好的。吳宗憲表示，未來信心以清廉、操守及執行力來推動縣政。圖／吳宗憲競總提供

從競選文宣讓人看到做事品質，吳宗憲最近推出16頁政策手冊，鄉親拿到手冊回響熱絡，直呼「我相信，你準備好了！」連印刷行老闆都說沒看過品質這麼好的。吳宗憲表示，未來信心以清廉、操守及執行力來推動縣政。記者戴永華／攝影
從競選文宣讓人看到做事品質，吳宗憲最近推出16頁政策手冊，鄉親拿到手冊回響熱絡，直呼「我相信，你準備好了！」連印刷行老闆都說沒看過品質這麼好的。吳宗憲表示，未來信心以清廉、操守及執行力來推動縣政。記者戴永華／攝影

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