姚立明站台開砲惹官司 張啓楷連王美惠一起告

嘉義市長選戰司法攻防升溫！藍白共推的市長參選人張啓楷，不滿前台北市副市長姚立明日前為民進黨市長參選人王美惠站台時，批評其政治立場反覆，今天在律師陪同下前往嘉義地檢署按鈴提告，控告姚立明、王美惠等人涉嫌公然侮辱、加重誹謗及違反選罷法意圖使人不當選等罪，要求公開道歉、下架影片及登報澄清。王美惠回應，尊重各方作法及意見，不予回應。

姚立明11日出席王美惠競選總部成立活動時，以過去協助柯文哲參選台北市長的經歷，批評張啓楷政治立場反覆、趨炎附勢，並質疑其過去對柯文哲的態度，以及投入嘉義市長選舉的動機，引發張啓楷不滿，雙方爭議延燒至司法程序。

張啓楷表示，姚立明宣稱他2019年加入民眾黨，與事實不符。他實際是在2023年入黨，且從未在2014年批評柯文哲個人，當年甚至曾邀請柯文哲及團隊上電視節目，針對MG149事件提供說明機會，認為姚立明相關言論已損害其名譽。

對於姚立明質疑他與嘉義的連結，張啓楷說，2024年2月就在嘉義市成立立委服務處，兼任民眾黨嘉義市黨部主委，每年處理超過200件選民服務案件，並配合市長黃敏惠爭取20.5億元防洪治水預算、牛稠溪快速道路及增加統籌分配稅款等建設與財源，相關成果均有公開紀錄可供檢視。

張啓楷表示，自己早在2025年12月24日就獲民眾黨中央委員會通過徵召參選嘉義市長，今年初參與藍白整合，歷經掃街及民調程序，4月7日勝出，並非臨時投入選舉。

張啓楷質疑，王美惠當晚在場卻未澄清姚立明的說法，相關影片事後仍持續傳播，沈昇益也在臉書轉貼影片，因此決定一併提告。他要求姚立明、王美惠公開道歉、下架相關影片，並於三大報登報澄清。

張啓楷今天由委任律師林德昇、莊安田、蘇慶良及梁樹綸陪同前往嘉義地檢署提告，隨後前往嘉義市選委會舉發，要求調查王美惠陣營是否違反選罷法及相關參選資格問題。

對於張啓楷採取法律行動，王美惠競總服務處回應，王美惠表示，不對此事回應，尊重各方作法及意見。相關指控是否構成犯罪，仍待司法調查認定。

嘉義市長參選人張啓楷不滿姚立明日前站台言論，今天前往嘉義地檢署提告，公開說明提告理由。記者李宗祐／攝影

嘉義市長參選人張啓楷手持告發狀，在嘉義地檢署按鈴提告姚立明、王美惠等人。記者李宗祐／攝影

嘉義市長參選人張啓楷今天赴嘉義市選委會提出舉發，要求調查王美惠陣營是否涉及違反選罷法。圖／張啓楷競選總部提供

嘉義市長參選人張啓楷今天偕同律師及支持者前往嘉義地檢署，針對姚立明站台言論提告，要求王美惠陣營公開澄清。記者李宗祐／攝影

嘉義市長參選人張啓楷今天前往嘉義市選委會，舉發王美惠陣營涉嫌違反選罷法，支持者在後方舉牌要求公開道歉及登報澄清。圖／張啓楷競選總部提供