快訊

拆廟！少年霸凌案引600人撻伐 張善政出手：下周二強拆中壢武和宮

中職／用五月天歌詞勉勵0勝2敗兄弟 周思齊：輸球不是最可怕的事

台女陳屍日本河口湖飯店！同房27歲女被捕姓名曝光 警方追查中

聽新聞
0:00 / 0:00

姚立明站台開砲惹官司 張啓楷連王美惠一起告

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市長參選人張啓楷今天在律師陪同下赴嘉義地檢署提告，現場並舉牌要求王美惠、姚立明公開道歉及登報澄清。記者李宗祐／攝影
嘉義市長參選人張啓楷今天在律師陪同下赴嘉義地檢署提告，現場並舉牌要求王美惠、姚立明公開道歉及登報澄清。記者李宗祐／攝影

嘉義市長選戰司法攻防升溫！藍白共推的市長參選人張啓楷，不滿前台北市副市長姚立明日前為民進黨市長參選人王美惠站台時，批評其政治立場反覆，今天在律師陪同下前往嘉義地檢署按鈴提告，控告姚立明、王美惠等人涉嫌公然侮辱、加重誹謗及違反選罷法意圖使人不當選等罪，要求公開道歉、下架影片及登報澄清。王美惠回應，尊重各方作法及意見，不予回應。

2026九合一選舉

姚立明11日出席王美惠競選總部成立活動時，以過去協助柯文哲參選台北市長的經歷，批評張啓楷政治立場反覆、趨炎附勢，並質疑其過去對柯文哲的態度，以及投入嘉義市長選舉的動機，引發張啓楷不滿，雙方爭議延燒至司法程序。

張啓楷表示，姚立明宣稱他2019年加入民眾黨，與事實不符。他實際是在2023年入黨，且從未在2014年批評柯文哲個人，當年甚至曾邀請柯文哲及團隊上電視節目，針對MG149事件提供說明機會，認為姚立明相關言論已損害其名譽。

對於姚立明質疑他與嘉義的連結，張啓楷說，2024年2月就在嘉義市成立立委服務處，兼任民眾黨嘉義市黨部主委，每年處理超過200件選民服務案件，並配合市長黃敏惠爭取20.5億元防洪治水預算、牛稠溪快速道路及增加統籌分配稅款等建設與財源，相關成果均有公開紀錄可供檢視。

張啓楷表示，自己早在2025年12月24日就獲民眾黨中央委員會通過徵召參選嘉義市長，今年初參與藍白整合，歷經掃街及民調程序，4月7日勝出，並非臨時投入選舉。

張啓楷質疑，王美惠當晚在場卻未澄清姚立明的說法，相關影片事後仍持續傳播，沈昇益也在臉書轉貼影片，因此決定一併提告。他要求姚立明、王美惠公開道歉、下架相關影片，並於三大報登報澄清。

張啓楷今天由委任律師林德昇、莊安田、蘇慶良及梁樹綸陪同前往嘉義地檢署提告，隨後前往嘉義市選委會舉發，要求調查王美惠陣營是否違反選罷法及相關參選資格問題。

對於張啓楷採取法律行動，王美惠競總服務處回應，王美惠表示，不對此事回應，尊重各方作法及意見。相關指控是否構成犯罪，仍待司法調查認定。

嘉義市長參選人張啓楷不滿姚立明日前站台言論，今天前往嘉義地檢署提告，公開說明提告理由。記者李宗祐／攝影
嘉義市長參選人張啓楷不滿姚立明日前站台言論，今天前往嘉義地檢署提告，公開說明提告理由。記者李宗祐／攝影

嘉義市長參選人張啓楷手持告發狀，在嘉義地檢署按鈴提告姚立明、王美惠等人。記者李宗祐／攝影
嘉義市長參選人張啓楷手持告發狀，在嘉義地檢署按鈴提告姚立明、王美惠等人。記者李宗祐／攝影

嘉義市長參選人張啓楷今天赴嘉義市選委會提出舉發，要求調查王美惠陣營是否涉及違反選罷法。圖／張啓楷競選總部提供
嘉義市長參選人張啓楷今天赴嘉義市選委會提出舉發，要求調查王美惠陣營是否涉及違反選罷法。圖／張啓楷競選總部提供

嘉義市長參選人張啓楷今天偕同律師及支持者前往嘉義地檢署，針對姚立明站台言論提告，要求王美惠陣營公開澄清。記者李宗祐／攝影
嘉義市長參選人張啓楷今天偕同律師及支持者前往嘉義地檢署，針對姚立明站台言論提告，要求王美惠陣營公開澄清。記者李宗祐／攝影

嘉義市長參選人張啓楷今天前往嘉義市選委會，舉發王美惠陣營涉嫌違反選罷法，支持者在後方舉牌要求公開道歉及登報澄清。圖／張啓楷競選總部提供
嘉義市長參選人張啓楷今天前往嘉義市選委會，舉發王美惠陣營涉嫌違反選罷法，支持者在後方舉牌要求公開道歉及登報澄清。圖／張啓楷競選總部提供

嘉義市長參選人張啓楷在律師陪同下，前往嘉義地檢署按鈴提告，控訴姚立明站台言論涉及妨害名譽及違反選罷法。記者李宗祐／攝影
嘉義市長參選人張啓楷在律師陪同下，前往嘉義地檢署按鈴提告，控訴姚立明站台言論涉及妨害名譽及違反選罷法。記者李宗祐／攝影

姚立明 王美惠 張啓楷 2026九合一選舉 嘉義市選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

嘉義市長選戰牽動議會版圖 藍白民主聖地最強戰隊對決綠營嘉義隊

嘉義市長議員選戰第三勢力組合成軍 人文科技三劍客挑戰藍白綠軍

綠營嘉市議員參選人砸錢掛洋流看板不署名 引外界好奇

總統累了嗎？造勢致詞頻口誤…黃世杰喊成黃偉哲、忘了沈伯洋名字

相關新聞

【重磅快評】賴清德可打通中台灣 盧媽不能對未來有想望？

台中市長盧秀燕昨天接下台北市長蔣萬安競選總部主委職務，稱蔣有95%時間須處理市政，選務需有人分攤，民進黨台中市議會黨團質疑盧忘了自己也是現任市長；其實，綠營大咖們也在做同樣的事，高雄市長陳其邁接賴瑞隆競總主委，也曾請假輔選，甚至總統賴清德不用請假就跑到雲林當劉建國的主委，難道兩人也忘了市政、國政？

戴立安民調／台北市長支持度落後沈伯洋17個百分點 蔣萬安回應了

年底選戰倒數39天，台北市長選舉，戴立安信民協會今天公布最新北市長民調，民進黨北市長參選人沈伯洋民調超車台北市長蔣萬安，蔣萬安從領先，落後沈伯洋17個百分點，蔣今天上午出席市政行程，對於這分民調，蔣萬安說，「我們就是持續穩健一步一腳印，來爭取市民的認同，用政績來說話。」

綠新媒體主任提醒：蔣萬安負聲量降 沈伯洋正聲量上不去

信民兩岸研究協會今天公布台北市長最新民調指出，民進黨沈伯洋支持度領先國民黨蔣萬安17個百分點。新媒體中心主任阮俊達表示，選舉倒數39天，還足夠發生可能翻轉選情的事件，驕兵必敗，應戒慎恐懼，並提出5點觀察提醒。

國民黨委外民調 基隆市長謝國樑當選看好度領先18.5%

藍營今公布基隆市長民調指出，市長謝國樑的支持度領先議長童子瑋5.6%，當選看好度更領先18.5%，反映現階段市民對謝連任有信心。未來會持續回應市民對交通、生活環境、城市建設及公共服務的期待，以具體施政成果回應民意。

謝典霖拚連任議員競總11月8日成立 羈押若延長恐錯過議長選舉

彰化縣議長謝典霖因涉嫌違反公職人員選舉罷免法及貪污治罪條例，9月17日深夜遭彰化地方法院裁定羈押禁見至今。儘管本人仍在押，下屆縣議員選舉將至，謝典霖服務團隊仍持續拜票，並預計於11月8日舉辦競選總部成立大會。不過，即使謝典霖順利當選下屆議員，若羈押獲准延長，能否再度角逐議長大位，仍充滿變數。

柯志恩拜會阿妹經紀人陳鎮川 拋「文化活動城市升級文化產業城市」

國民黨高雄市長參選人柯志恩再衝一波「演唱會經濟2.0」，繼拜會寬宏藝術董事長林建寰之後，再向天后張惠妹經紀人陳鎮川請益。柯志恩表示，高雄擁有場館與觀光人潮的優勢，從「文化活動城市」升級為「文化產業城市」，可創造長期商機與工作機會，把人才與產業鏈留在高雄。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。