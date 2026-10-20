信民民調沈伯洋勝蔣萬安17個百分點 莊瑞雄驚問：你有講錯嗎？

信民兩岸研究協會今公布台北市長最新民調，民進黨沈伯洋支持度為50.3%、國民黨蔣萬安支持度為33.3%，民進黨團幹事長莊瑞雄今在輿情記者會上聽聞結果，先是問「你有講錯嗎？」隨後表示，「不要那麼開心」，最重要的還是努力拚戰、票票入匭。

民進黨立院黨團今開輿情記者會，莊瑞雄先是表示，首都之戰打到現在非常精彩，民進黨5月13日提名沈伯洋參選台北市長，經過這幾個月拚戰，「對於中國國民黨尤其是蔣萬安造成很大的一個壓力」，國民黨也感受到了，所以才有「2028呼聲很高的大母雞」擔任蔣萬安競選總部主任委員。

針對媒體詢問「洋流」帶來的正向影響是否達6個百分點，莊瑞雄表示，洋流到底產生多大的一個效應，帶給其他縣市有多少的一個注意？相信各個選將感受到了，但具體到底是多少%，民進黨無從去做一個估算。

莊瑞雄說，各選區議員喊出全部當選、全壘打，代表士氣非常高昂，「我們知道洋流帶給民進黨各個縣市很大的第一個正面效益」，但剩下30幾天最重要的還是努力拚戰、票票入匭，「洋流帶起來的這樣的一個風潮轉換為選票」，才是最後最重要的事情。至於可以帶來幾%，就讓11月28日選票開出後再驗證。

媒體隨後詢問信民協會最新民調，指出沈伯洋支持度50.3%、蔣萬安33.3%，莊瑞雄先反問「你有講錯嗎？」隨後說，「不要那麼開心，還有39天努力去做拚戰。」

莊瑞雄表示，這都是一點一滴的小水滴，匯聚起來的一個洋流，這場選舉到現在充滿著溫暖，各方對沈伯洋有很多指教，這個都是沈伯洋前進的一個動力。

莊瑞雄說，「台北市民水準非常非常的高」，會針對候選人的專業、能力，甚至人格特質，對挑戰者與連任者做比較。他表示，「我們要持平而論，沈伯洋打到現在，讓我們覺得驚艷，那我們也對他有很高的一個期待」，這樣的民調對整個競選團隊是很大的鼓舞。

莊瑞雄表示，看沈伯洋一點都沒有讓人家感覺那種好像是驕傲，或者說對於這一場選戰很輕忽，並說沈在每一區用對話方式接近市民，針對每一區提出市政解方，「我相信時間再久一點的話，他會有更多人加入對他的一個擴大的支持，沈伯洋加油。」

這項民調由信民協會委託戴立安先生負責問卷設計與分析、畢肯市場研究公司執行電訪，調查對象為設籍於台北市且年滿20歲之民眾，從10月14日進行至10月16日，成功完訪1075人（住宅電話753人、行動電話322人），抽樣誤差最大值為±3.0%。