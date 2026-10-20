聽新聞
0:00 / 0:00
部分民調落後 蔣萬安：持續一步一腳印、用政績來說話
台北市長蔣萬安上午出席北投市場改建工程開工典禮，對於部分民調顯示沈伯洋超車，蔣萬安說，他還沒有看到，但對於各項民調，經歷這麼多次選舉，都會來參考。
信民協會上午發布民調，公布針對台北市長選舉的第二場民調結果，結果指出民進黨參選人沈伯洋的支持度已達50.3%，與國民黨參選人蔣萬安33.3%相差17%，大幅度反超。蔣萬安強調持續穩健一步一腳印，來爭取市民的認同，用政績來說話。
台北市長蔣萬安上午出席北投市場改建工程開工典禮後，繼續前往北投中繼市場掃街，受到攤商熱情歡迎，拿著蘿蔔、鳳梨等吉祥物送給蔣萬安，預祝高票當選。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。