部分民調落後 蔣萬安：持續一步一腳印、用政績來說話

檢調偵辦台東縣政府知本農路拓寬涉圖利案，今早大動作搜索台東縣長參選人吳秀華服務處，並約談前縣長吳俊立，國民黨團書記長許宇甄痛批，距離年底選舉只剩一個多月，檢調偏偏選在選戰最敏感的時刻，大動作搜索國民黨縣長參選人相關處所，讓人不得不懷疑司法介入選舉。司法絕不能政治辦案，也絕不能選擇性執法。

2026-10-20 12:03