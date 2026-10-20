民調沈伯洋領先蔣萬安17% 王世堅回應：合乎情理，意料之中

一份今天公布的台北市長民調結果，民進黨參選人沈伯洋的支持度，領先國民黨現任長蔣萬安17%。台北市立委王世堅在基隆表示，「合乎情理，意料之中」。

信民兩岸研究協會今公布台北市長最新民調，指沈伯洋支持度為50.3%，蔣萬安為33.3%，與9月做的民調相比，兩人領先角色互換。

王世堅今早到基隆市安樂市場，陪同民進黨市長參選人童子瑋拜票。媒體記者詢問王對信民公布的民調結果的看法，王說，他用8個字形容這份民調：合乎情理，意料之中。