信民民調沈伯洋大勝蔣萬安 徐巧芯：11月28日用選票打臉

信民兩岸研究協會今天公布台北市長最新民調，民進黨台北市長參選人沈伯洋以50.3%支持度，超越現任市長蔣萬安的33.3%，雙方差距達17個百分點。蔣萬安競選團隊副主委兼執行總幹事、發言人徐巧芯表示，這份民調不僅跌破外界眼鏡，也讓人產生很大問號，若台北市民也認為太離譜，可以在11月28日用選票打臉。

徐巧芯指出，首先要感謝信民協會公布這份民調，幫蔣萬安催票。若按照這份民調，台北市恐怕成為國民黨全國縣市選情最差的地方，與外界認知有不小落差。無論信民協會的「信民」是相信人民，還是相信民進黨，她都予以尊重，但這份民調確實相當有「特色」，有其參考之處。

徐巧芯說，如果民進黨已經認為沈伯洋「贏麻了」，現在就是國民黨絕地反攻、催出更多支持者的時刻。若台北市民也認為民調結果太離譜，可以在11月28日用選票打臉。沈伯洋在民調中領先蔣萬安17個百分點，不僅跌破外界眼鏡，也讓人產生很大問號，「我們尊重民調機構，也理解不同機構可能存在調查效應，但長期觀察選舉的人都知道，即使外界認為雙方選情接近，差距是否可能突然擴大至17個百分點，相信社會自有公評。」

國民黨立法院黨團書記長許宇甄也表示，民調難免存在機構效應，但這份民調的機構效應未免過大，結果與實際情況有明顯落差，令人質疑是否有藉民調操作、干擾選舉的意圖。不過，選舉結果終究取決於選民的選擇，相信蔣萬安市府團隊會按照既定步調，穩扎穩打，用施政成績、政策爭取選民認同。