社子島下跪陳情阿嬤是領錢臨演？ 林杏兒發聲道歉

民進黨台北市長參選人沈伯洋日前到社子島宮廟參拜，一位當地婦人下跪陳情，藍營北市議員林杏兒質疑她是領錢的臨時演員，引發輿論。林杏兒今天發表聲明，若過去發言過程中，曾造成當事人長輩感受不適，她以最誠懇的態度向當事人致歉。

林杏兒指出，她身為公職民意代表，深知言行應為社會表率。若過去發言過程中，曾造成當事人長輩感受不適，她以最誠懇的態度向當事人及社會大眾致上深切歉意。

林杏兒表示，然而，面對社子島長遠的未來，公共政策討論必須回歸事實與理性。針對社子島發展願景與市民權益，她向民進黨台北市長參選人沈伯洋提出「3個嚴肅問題」，請沈直球對決，切勿迴避。

林杏兒說，一是「正視基層艱苦心聲」，阿嬤提及「社子有很多艱苦人」，請問沈伯洋參選人是否真正理解？民進黨中央執政多年，全台廣大基層庶民面對的生活壓力，執政黨是否曾切實體察並回應？

她指出，二是「了解具體弱勢配套」社子島開發方案中，市府已明定針對低收入戶65歲以上長者，提供社會住宅「免費住到終老」的安置照護機制，具體落實弱勢保障。請問沈伯洋是否清楚該項既有政策？

林杏兒提到，三是「清楚表態支持與否」阿嬤身為社子島自救會成員，長期持反對開發立場。沈伯洋究竟是「支持社子島加速開發」，還是「反對開發」？請給全體社子鄉親一個明確交代，切勿以「研議」、「評估」等空洞言詞閃避表態。

林杏兒回顧歷史事實，2024年4月29日跨黨派民意代表前往社子島會勘，原訂召開區段徵收協調會時，卻遭遇自救會成員阻撓抗議。

她說，民進黨立委王世堅當時即明確指出，一「民調顯示超過97%社子島居民強烈期盼政府加速開發，以還給長年承擔防洪犧牲的社子島居民一個公道」，二「極少數非理性抗爭者，不應以特殊利益耽誤地方重大公共利益與合法權益」，三「反對者並非忠厚老實的社子島民，只是拿錢辦事、不要臉的傢伙」。

林杏兒表示，2024年10月8日王世堅更在立法院質詢行政院長卓榮泰時，以社子當地發生的火災案為例，沉痛疾呼「社子島的安全不能等，開發迫在眉睫，必須立刻推動」。

她直言，同黨籍立委對社子島居民的生命財產安全與發展需求看得無比透徹，沈伯洋更不該裝聾作啞。社子島居民期盼的是安居樂業，以及安全、有尊嚴的居住環境，絕非成為選舉時期的政治操作工具。請沈伯洋正視民意，停止消費長輩，切勿再耽誤社子島的轉型與未來。