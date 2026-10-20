快訊

傅子純離世後妻子打開手機「突冒11萬欠費通知」 查帳結果傻眼

扶婦挨告11萬和解！退休教授為法官說話 律師心酸：善良必須循環

烏克蘭防空告急！愛國者攔截彈見底 川普政府仍未批准移交

聽新聞
0:00 / 0:00

社子島下跪陳情阿嬤是領錢臨演？ 林杏兒發聲道歉

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
國民黨北市議員林杏兒。聯合報系資料照
國民黨北市議員林杏兒。聯合報系資料照

民進黨台北市長參選人沈伯洋日前到社子島宮廟參拜，一位當地婦人下跪陳情，藍營北市議員林杏兒質疑她是領錢的臨時演員，引發輿論。林杏兒今天發表聲明，若過去發言過程中，曾造成當事人長輩感受不適，她以最誠懇的態度向當事人致歉。

2026九合一選舉

林杏兒指出，她身為公職民意代表，深知言行應為社會表率。若過去發言過程中，曾造成當事人長輩感受不適，她以最誠懇的態度向當事人及社會大眾致上深切歉意。

林杏兒表示，然而，面對社子島長遠的未來，公共政策討論必須回歸事實與理性。針對社子島發展願景與市民權益，她向民進黨台北市長參選人沈伯洋提出「3個嚴肅問題」，請沈直球對決，切勿迴避。

林杏兒說，一是「正視基層艱苦心聲」，阿嬤提及「社子有很多艱苦人」，請問沈伯洋參選人是否真正理解？民進黨中央執政多年，全台廣大基層庶民面對的生活壓力，執政黨是否曾切實體察並回應？

她指出，二是「了解具體弱勢配套」社子島開發方案中，市府已明定針對低收入戶65歲以上長者，提供社會住宅「免費住到終老」的安置照護機制，具體落實弱勢保障。請問沈伯洋是否清楚該項既有政策？

林杏兒提到，三是「清楚表態支持與否」阿嬤身為社子島自救會成員，長期持反對開發立場。沈伯洋究竟是「支持社子島加速開發」，還是「反對開發」？請給全體社子鄉親一個明確交代，切勿以「研議」、「評估」等空洞言詞閃避表態。

林杏兒回顧歷史事實，2024年4月29日跨黨派民意代表前往社子島會勘，原訂召開區段徵收協調會時，卻遭遇自救會成員阻撓抗議。

她說，民進黨立委王世堅當時即明確指出，一「民調顯示超過97%社子島居民強烈期盼政府加速開發，以還給長年承擔防洪犧牲的社子島居民一個公道」，二「極少數非理性抗爭者，不應以特殊利益耽誤地方重大公共利益與合法權益」，三「反對者並非忠厚老實的社子島民，只是拿錢辦事、不要臉的傢伙」。

林杏兒表示，2024年10月8日王世堅更在立法院質詢行政院長卓榮泰時，以社子當地發生的火災案為例，沉痛疾呼「社子島的安全不能等，開發迫在眉睫，必須立刻推動」。

她直言，同黨籍立委對社子島居民的生命財產安全與發展需求看得無比透徹，沈伯洋更不該裝聾作啞。社子島居民期盼的是安居樂業，以及安全、有尊嚴的居住環境，絕非成為選舉時期的政治操作工具。請沈伯洋正視民意，停止消費長輩，切勿再耽誤社子島的轉型與未來。

林杏兒 社子島 阿嬤 2026九合一選舉 台北市選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

喊「我們會贏」遭青鳥出征 徐巧芯：我有權表達對蔣市長連任信心

用大陸軟體剪輯沈伯洋影片 范雲道歉仍遭批「好會雙標哦」

盧秀燕掌蔣萬安競總：國家需要正派市長

批長者健保免費淪選舉支票 小黨聯盟籲政院提覆議立院退惡法

相關新聞

台北市長最新民調支持度落後沈伯洋17% 蔣萬安回應了

年底選戰倒數39天，台北市長選舉，戴立安信民協會今天公布最新北市長民調，民進黨北市長參選人沈伯洋民調超車台北市長蔣萬安，蔣萬安從領先，落後沈伯洋17個百分比，蔣今天上午出席市政行程，對於這分民調，蔣萬安說，「我們就是持續穩健一步一腳印，來爭取市民的認同，用政績來說話。」

戴立安民調支持度超車蔣萬安 沈伯洋：還有39天民意可能瞬間翻轉

首都選戰白熱化，信民兩岸研究協會今公布台北市長最新民調，民進黨參選人沈伯洋支持度50.3%，超車國民黨現任市長蔣萬安33.3%。沈伯洋今上午回應，現在離投票還有39天，民意是可能會瞬間翻轉。

【即時短評】北市選舉加入盧秀燕元素 下屆總統前哨戰衝擊洋流質變？

台北市長之戰在民進黨主席賴清德身兼沈伯洋榮譽主委，並營造「洋流」猛攻現任市長蔣萬安，以及蔣找來藍營總統熱門人選盧秀燕擔任競總主委助陣後，選情在雙方大咖站台後，無疑已成為這場選戰中的焦點。北市選情是否由「首都之戰」升級為下屆總統的前哨戰，以及是否衝擊洋流值得觀察。

信民民調沈伯洋勝蔣萬安17個百分點 莊瑞雄驚問：你有講錯嗎？

信民兩岸研究協會今公布台北市長最新民調，民進黨沈伯洋支持度為50.3%、國民黨蔣萬安支持度為33.3%，民進黨團幹事長莊瑞雄今在輿情記者會上聽聞結果，先是問「你有講錯嗎？」隨後表示，「不要那麼開心」，最重要的還是努力拚戰、票票入匭。

部分民調落後 蔣萬安：持續一步一腳印、用政績來說話

台北市長蔣萬安上午出席北投市場改建工程開工典禮，對於部分民調顯示沈伯洋超車，蔣萬安說，他還沒有看到，但對於各項民調，經歷這麼多次選舉，都會來參考。

吳秀華家族農路案檢再出手 許宇甄轟司法介選：絕不能政治辦案

檢調偵辦台東縣政府知本農路拓寬涉圖利案，今早大動作搜索台東縣長參選人吳秀華服務處，並約談前縣長吳俊立，國民黨團書記長許宇甄痛批，距離年底選舉只剩一個多月，檢調偏偏選在選戰最敏感的時刻，大動作搜索國民黨縣長參選人相關處所，讓人不得不懷疑司法介入選舉。司法絕不能政治辦案，也絕不能選擇性執法。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。