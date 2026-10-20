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謝和弦貼文嗆支持者...蔣萬安喊話：不要怕、勇敢站出來打贏選戰

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天上午出席「北投大樓暨市場拆除工程及改建工程」開工祈福典禮，隨後到市場拜票，現場支持者相當認情，不斷高喊凍蒜，還送上菜頭、蒜等祝福高票連任。記者林麗玉／攝影
台北市長蔣萬安今天上午出席「北投大樓暨市場拆除工程及改建工程」開工祈福典禮，隨後到市場拜票，現場支持者相當認情，不斷高喊凍蒜，還送上菜頭、蒜等祝福高票連任。記者林麗玉／攝影

歌手謝和弦日前預言11月28日民進黨北市長參選人沈伯洋將順利當選後，昨深夜又臉書開嗆：「台北市民智力測驗，很快就能知道是哪些貪婪老人跟低智商的人在支持砍樹安。」台北市長蔣萬安今被問此貼文看法，蔣說，呼籲所有支持者勇敢站出來，不要怕！一起打贏這關鍵的選戰

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另外，昨天網路也有人質疑蔣說髒話？媒體今天也問蔣，真的有說？但對比沈伯洋，曾多次公開問候人家媽媽，且公開直播說自己就是滿口髒話？蔣萬安說，昨天大家很清楚，這就是惡意的剪輯。大家可以清楚看到這是，在訪談過程的笑聲。他覺得這樣子的惡意扭曲，是非常非常地不可取。至於沈伯洋委員，每個人都有自己的風格，那也沒有特別需要評論。

蔣萬安今天上午出席「北投大樓暨市場拆除工程及改建工程」開工祈福典禮，由於今天信民協會最新民調公布，蔣萬安被沈伯洋民調超車17%，蔣萬安今天到北投市場主持開工，隨後到市場拜票，現場支持者相當認情，不斷高喊凍蒜，還送上菜頭、蒜等祝福高票連任。

對於謝和弦的貼文，蔣萬安今天也受訪說，這也不是他們第一次發表這樣的言論，所以同樣的，還是希望呼籲所有的支持者勇敢站出來，不要怕！請支持者堅定地支持、肯定這4年來，台北市政府執政的成果，推行的各項政績，來投下關鍵這一票，一起打贏這關鍵的選戰。

台北市長蔣萬安今天上午出席「北投大樓暨市場拆除工程及改建工程」開工祈福典禮。記者林麗玉／攝影
台北市長蔣萬安今天上午出席「北投大樓暨市場拆除工程及改建工程」開工祈福典禮。記者林麗玉／攝影

蔣萬安 謝和弦 選戰 2026九合一選舉 台北市選舉

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