選前39天遭檢調搜索 吳秀華：勿讓司法案件模糊選舉焦點

檢調偵辦台東縣政府知本農路拓寬涉圖利案，今早在台東豐年機場帶走前縣長吳俊立，並搜索吳的住家和胞妹、台東縣議會議長吳秀華服務處等地。國民黨台東縣長參選人吳秀華表示，哥哥吳俊立目前以證人身分接受約談，她尊重司法調查；不應讓司法案件模糊選舉焦點、政治紛擾阻礙台東前進的腳步。

針對今早的檢調行動，國民黨台東縣長參選人吳秀華表示，哥哥目前以證人身分接受約談，她尊重司法調查，也相信司法應秉持公平、公正的原則，勿讓外界產生司法受到政治或選舉因素干擾的疑慮，讓事實與真相早日釐清。

吳秀華表示，正逢選舉期間， 不應讓司法案件模糊選舉焦點，更不該讓政治紛擾阻礙台東前進的腳步。她參選的初心不變，堅持正面選舉、以政見爭取認同，堅定走下去，為台東打造下一個幸福十年。

吳秀華家族投資東映渡假村，台東檢調於7月底偵辦知本農路拓寬涉嫌圖利案，曾針對議員研究室及縣府相關局處搜索，在議會定期大會結束，今天進一步約談吳俊立，並擴大規模搜索。此次縣長選舉藍綠競爭激烈，檢調在選前39天大動作搜索國民黨縣長參選人服務處，引起選民高度關注。