破圈第一站？今晚上謝震武新聞面對面專訪 蔣萬安：大家拭目以待

年底選戰倒數39天，台北市長蔣萬安今晚將上律師謝震武的「新聞面對面」專訪，蔣今上午被問到，該專訪是否「破圈之旅第一站？」蔣萬安說，「其實我一直都在破圈」，包括每天媒體提各項議題受訪，在議會或地方跟所有議員里長溝通，也都不分黨派。

蔣萬安今也酸對手沈伯洋，他最重要是立場一直始終一致，不會去改變過去的主張或說法。

蔣萬安今天上午出席北投大樓暨市場拆除工程及改建工程開工祈福典禮，對於今天將上謝震武新聞面對面專訪，蔣萬安也說，他今天稍晚大家就可以看到跟小武哥，還有所有來賓直接交流，大家可以拭目以待。

對於破圈第一站的說法，蔣說，他對於所有市民朋友，不管傾聽他們意見、照顧所有的市民朋友，都是不分顏色。最重要是立場一直始終一致，不會去改變過去的主張或說法。

媒體追問，市長稱每天在破圈，具體破了什麼圈？有辦法讓綠營支持者轉向肯定？蔣萬安說，對於各項市政服務，跟所有市民朋友包括跟各界里長，都不會分任何黨派跟顏色。每天不管是什麼樣立場的市民，都是他要照顧服務的對象。

蔣說，所以本來就沒有在分顏色、分政黨，所以同樣的，就是全力來支持所有市民朋友的支持跟認同，那用4年的執政成績來爭取大家的支持。