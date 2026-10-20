戴立安民調支持度超車蔣萬安 沈伯洋：還有39天民意可能瞬間翻轉

首都選戰白熱化，信民兩岸研究協會今公布台北市長最新民調，民進黨參選人沈伯洋支持度50.3%，超車國民黨現任市長蔣萬安33.3%。沈伯洋今上午回應，現在離投票還有39天，民意是可能會瞬間翻轉。

蔣萬安昨天媒體趙少康「少康戰情室」專訪，談及平時沒選舉，市府或其他單位做的都有60％、甚至施政滿意度到70%，選舉開始對立，就有負面攻擊，各種因素會讓基本盤回歸。

沈伯洋今天出席國際美學產業職能大賽前受訪回應此事，當年阿扁市長的滿意度也非常高，但是他後來在選時，還是遭受到非常多的不利因素，選舉真的都很難講。過往大家會有一定的滿意度，在選舉過程中，大家慢慢看清楚，其實是不是以前媒體沒報導或大家沒注意而已，民意都是每天在改變。

沈伯洋說，台北的中間選民很多，在這個當下，對他來講，不是基本盤的對決，而是治理方式的對決。他對於市政有一些願景，也希望人民能夠看到，進而做出選擇。

另外，信民兩岸研究協會今天公布台北市長最新民調，沈伯洋支持度領先蔣萬安17個百分點。沈伯洋表示，他比較不會一直關注民調數字，民調是在紙上，但勝負是在票上，最重要還是11月28日大家怎麼投票。

沈伯洋強調，現在離投票還有39天，民意是可能會瞬間翻轉。他都是認真去看待自己提出的政策大家有沒有共鳴，這件事情是對他最重，而不是單純看什麼支持、欣賞等民調數字。