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竹縣藍白合失利 白營林碩彥議會喊話楊文科：攜手才能逆轉勝

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
民眾黨新竹縣議員林碩彥今天在議會質詢時，以「灌籃高手」為喻，喊話縣長楊文科化身「安西教練」，協助促成藍白合作。記者郭政芬／攝影
民眾黨新竹縣議員林碩彥今天在議會質詢時，以「灌籃高手」為喻，喊話縣長楊文科化身「安西教練」，協助促成藍白合作。記者郭政芬／攝影

竹北市長選舉藍白合未能成功後，藍白在新竹縣台面上的互動相對減少。民眾黨新竹縣唯一一席縣議員林碩彥今天在議會質詢時，以「灌籃高手」為喻，喊話縣長楊文科化身「安西教練」，協助促成藍白合作、力拚逆轉勝。楊文科回應，只要雙方目標一致，都應以大局為重，共同努力、攜手合作。

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林碩彥以「灌籃高手」比喻藍白合作，形容民眾黨是代表專業、科技理性及年輕力量的流川楓，徐欣瑩則像具有強大爆發力與號召力的櫻木花道，但湘北要打敗山王，缺了櫻木不行，少了流川楓更無法撕裂對手防線。他表示，楊文科不應只是外表像安西教練，更應展現教練的智慧、魄力與整合能力，帶領藍白合作尋求突破。

林碩彥指出，藍白整合問題引發不少討論，民眾黨基層及黨員也有情緒與委屈，兩黨應尋求最大公約數，避免不必要的放話及情緒性言論。他當面詢問楊文科，身為國民黨縣黨部主委，將拿出什麼實質作為，平息紛爭、重建雙方互信。

楊文科回應，安西教練的角色是重新整隊、激勵士氣，並在關鍵時刻做出決策。他坦言，藍白合作目前確實遇到亂流與挑戰，但大家已逐漸沉澱下來，仍持續努力，民眾黨基層的心聲也都聽到了。他並肯定林碩彥跨越政黨、理性問政，強調雙方溝通的大門永遠敞開，會拿出最大誠意凝聚共識。

林碩彥接著追問，接下來如何重整合作步調？楊文科表示，兩黨高層在戰略溝通上相當順暢，共識也很明確，地方雖日前有磨合問題，但相信透過理性溝通仍能化解挑戰。地方合作有共同目標，只要理念相近、對執政黨的施政有不同意見，就應攜手合作，以大局為重來的打這次選戰。

質詢過程中，林碩彥還以三國「蔣幹盜書」等故事自喻，並表示希望能像黃蓋一樣，雖承受誤解與痛苦，但能促成大事。他強調，他期盼楊文科不只能成為帶領比賽逆轉勝的安西教練，更應該拿出擔當，成為帶領在野聯盟化解心結、逆轉勝贏得整場選舉的新竹縣黨部主委。

林碩彥強調，他期盼楊文科不只能成為帶領比賽逆轉勝的安西教練，更應該拿出擔當，成為帶領在野聯盟化解心結、逆轉勝贏得整場選舉的新竹縣黨部主委。聯合報系資料照
林碩彥強調，他期盼楊文科不只能成為帶領比賽逆轉勝的安西教練，更應該拿出擔當，成為帶領在野聯盟化解心結、逆轉勝贏得整場選舉的新竹縣黨部主委。聯合報系資料照

林碩彥以「灌籃高手」比喻藍白合作，呼籲楊文科應展現教練的智慧、魄力與整合能力，帶領藍白合作尋求突破。記者郭政芬／攝影
林碩彥以「灌籃高手」比喻藍白合作，呼籲楊文科應展現教練的智慧、魄力與整合能力，帶領藍白合作尋求突破。記者郭政芬／攝影

白營 藍白 藍白合 2026九合一選舉 新竹縣選舉

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