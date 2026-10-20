蘇巧慧預告將與沈伯洋加碼合體 最後39天全力衝刺

選舉進入倒數，台北市長沈伯洋「洋流效應、持續。民進黨新北市長參選人蘇巧慧今出席新北市議員張錦豪萬里聯合競選總部成立大會時表示，「洋流慧聚、雙北雙贏」不只是一句口號，她也預告將與沈伯洋舉辦更多線上、線下活動，把握選前最後39天全力衝刺，希望11月28日能在選票上看到民眾的認同。

蘇巧慧表示，「洋流慧聚、雙北雙贏」不只是一句口號，是希望透過實際行動，在這次選戰中傳達正面、陽光的態度，訴說對城市的政見與願景，表達對城市的愛，爭取機會為城市服務，與大家一起努力。

蘇巧慧說，很高興這樣的態度能得到越來越多人的認同，支持的人越來越多，讓她感到非常高興。未來她與沈伯洋也會一起舉辦更多線上、線下活動，把握最後39天全力衝刺，希望11月28日能真正從選票上看到大家的認同。

蘇最新推出募款小物「山海書籤」，蘇巧慧表示，這次極力把握每個機會推薦新北市的美好，新北有城、有鄉、有山、有海，因此推出「新皇冠海岸」、「鑽石山城」計畫，現在再推出「山海書籤」，向大家介紹新北市的山海資源。

蘇巧慧指出，「山海書籤」使用五股竹筍殼、坪林茶葉渣，以及貢寮海藻渣等材料，這些原本看似廢棄的物品，透過循環利用技術，轉化成漂亮的書籤。

蘇巧慧說，民眾拿到書籤後可以感受其特別的觸感，還能聞到茶葉、海藻或竹筍淡淡的香氣。由於製作過程較為費工，因此採限量方式，作為募款後贈送的小物，希望透過這項設計，帶給大家全新的想像，認識新北市的美好。