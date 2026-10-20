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竹北路燈22.3萬全台最貴 曾聖凱挺鄭朝方：設計承載情感難以標價

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
民進黨竹北市長參選人曾聖凱今力挺竹北市長鄭朝方，強調不同工程條件成本結構不同，不能只用平均價格比較。圖／曾聖凱團隊提供
民進黨竹北市長參選人曾聖凱今力挺竹北市長鄭朝方，強調不同工程條件成本結構不同，不能只用平均價格比較。圖／曾聖凱團隊提供

新竹縣長選情激烈，國民黨竹北市民代表參選人黃郁雯曾批「自由之花」特色路燈每盞造價22.3萬元是全台最貴。民進黨竹北市長參選人曾聖凱今力挺竹北市長鄭朝方，強調不同工程條件成本結構不同，不能只用平均價格比較，更肯定鄭將美學、文化融入基礎建設。

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黃郁雯質疑「自由之花」平均每盞建置成本22.3萬元，並追問專利權及經費流向。竹北市公所反駁，專利權屬公所，燈具實際每盞11.2萬元，總經費另含地下線路、路面復舊及混凝土基礎等工程，反擊以總經費除以燈數是去脈絡化操作。

擁有交通大學土木工程學士、建築碩士背景的曾聖凱表示，公共建設應接受檢驗，但討論也應考量設計、施工條件及長期使用價值。評估公共設施不能只看初期建置費用，材料耐久性、能源效率、使用安全、零件更換及維護成本等，都應納入整體生命週期評估。

「不同的工程條件，本來就有不同的成本結構。」曾聖凱強調，起跑點不同，就不應只用平均價格比較，更不能因此忽略整體建設價值。原創發想、規畫整合、選材及施工都有其專業，若未釐清規格與施工條件，就以不同基準價格比較並否定整體價值，無助釐清事實。

曾聖凱表示，「自由之花」以自由女神火炬為靈感，以向外舒展結構及環狀光帶呈現花朵綻放意象，對人口持續成長的竹北而言，也傳達接納不同背景居民的城市意涵。

曾聖凱並肯定鄭朝方在基礎建設中兼顧安全、實用、文化及美感，讓有限資源創造更長遠的公共效益。「看到竹北燈，就知道家到了，這句話讓我很感動。」他說，從竹北燈、自由之花到音符燈，一盞盞熟悉的光逐步形塑竹北城市語彙，設計承載的情感與認同難以標價，讓每個人平安回家，更是城市必須守護的承諾。

鄭朝方 曾聖凱 竹北 2026九合一選舉 新竹縣選舉

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