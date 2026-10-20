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信民新民調沈伯洋大勝 羅智強：謝謝曹興誠幫蔣萬安催票

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
台北市長蔣萬安（左）宣布，由台中市長盧秀燕（右）擔任競總主任委員。聯合報系資料照
台北市長蔣萬安（左）宣布，由台中市長盧秀燕（右）擔任競總主任委員。聯合報系資料照

信民兩岸研究協會今天公布台北市長最新民調指出，民進黨台北市長參選人沈伯洋支持度為50.3%、台北市長蔣萬安支持度為33.3%，沈伯洋領先蔣萬安逾17個百分點。國民黨立委羅智強說，謝謝曹興誠民調，為蔣萬安催票。

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羅智強表示，曹興誠的協會，發了蔣萬安落後沈伯洋17個百分點的民調。就當作，曹興誠是為台中市長盧秀燕接競總主委、他個人接總幹事、最讓曹興誠難忘的國民黨立委徐巧芯接執行總幹事，送上就職禮物。

羅智強指出，記者問他怎麼看，他說：「謝謝曹興誠，為蔣萬安催票。」首先，不會對任何民調掉以輕心，曹興誠民調，也不例外。但是這份民調讓人想到，去年大罷免時，藍營立委幾乎每位都被做過類似的民調，說藍營立委會以非常懸殊的差距被罷免。

羅智強說，根據這些類似的「曹興誠民調」，綠營的朋友也在選前開心地預測，國民黨至少會被罷免7席立委。而曹興誠則斷言，徐巧芯180%會被罷免。相信這些「曹興誠民調」，大家並沒有忘記。

羅智強提到，曹興誠念茲在茲、極力推動大罷免，現在又全力支持沈伯洋，當然不意外，這份曹興誠民調又「重出江湖」。即便如此，他還是要感謝曹興誠，為蔣萬安催票。如果選戰打到，曹興誠民調可以做出沈伯洋贏蔣萬安17個百分點。親愛的台北市民，就知道，綠營不只資源「上不封頂」，手段也是「上不封頂」。

羅智強重申，這是一場完完全全，小蝦米對大鯨魚的選戰。支持優質市長、希望台北市政延續，也反對拿國家資源政治操作無限霸凌的台北市民們，一定不會屈服，一定站出來。相信公道的力量，不會讓蔣萬安孤軍奮戰。

曹興誠 沈伯洋 蔣萬安 2026九合一選舉 台北市選舉

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