台北市長最新民調支持度落後沈伯洋17% 蔣萬安回應了

年底選戰倒數39天，台北市長選舉，戴立安信民協會今天公布最新北市長民調，民進黨北市長參選人沈伯洋民調超車台北市長蔣萬安，蔣萬安從領先，落後沈伯洋17個百分比，蔣今天上午出席市政行程，對於這分民調，蔣萬安說，「我們就是持續穩健一步一腳印，來爭取市民的認同，用政績來說話。」

蔣萬安今天上午出席北投市場改建工程開工典禮，對於沈伯洋民調超車，蔣萬安說，他還沒有看到（民調），但對於各項民調，經歷這麼多次選舉，都會來參考，但最重要是，「我們就是持續穩健一步一腳印，來爭取市民的認同。」

蔣萬安說，「民調我們都會參考，我們持續持續一步一腳印，用政績來說話。」

信民兩岸研究協會今年9月22日，公布第一波台北市長民調，在投票支持度方面，蔣萬安獲得41.7%、沈伯洋40.5%，兩人相差1.2個百分點，差距落在該調查公布的抽樣誤差範圍內，今天再度公布最新北市長民調。