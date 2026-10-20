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跪求沈伯洋挨酸「領高薪」 社子島阿嬤親揭真相：我錢反而拿出去

聯合新聞網／ 綜合報導
民進黨台北市長參選人沈伯洋17日上午到社子島參與宮廟活動，一位在地居民當場下跪陳情。記者林佳彣／攝影
民進黨台北市長參選人沈伯洋17日上午到社子島參與宮廟活動，一位在地居民當場下跪陳情。記者林佳彣／攝影

民進黨台北市長參選人沈伯洋17日前往社子島參加遶境活動，一名阿嬤突然當眾下跪陳情，懇求他若當選市長，一定要協助解決社子島開發爭議。畫面曝光後，部分網友質疑是事先安排的「臨時演員」，國民黨台北市議員林杏兒更嘲諷阿嬤「薪水應該領蠻高的」，引發爭議。對此，社子島自救會公布當事阿嬤的訪問影片，她表示自己從出生至今都住在社子島，當天下跪完全是臨時起意，更強調「我沒有拿人家的錢」，希望外界不要再誤解她。

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沈伯洋17日前往社子島參加坤天亭四甲內祈安賜福遶境活動，期間一名阿嬤突然雙膝跪地，激動表示「要幫忙社子島窮苦人」，希望沈伯洋未來若順利當選台北市長，能替當地居民發聲，協助解決長年懸而未決的開發及徵收問題。

影片曝光後，有人質疑整起事件是事先安排好的橋段，甚至指稱阿嬤是花錢請來的臨時演員，國民黨台北市議員林杏兒更嘲諷「阿嬤薪水領很高」，讓事件迅速延燒。

作家「漂浪島嶼」18日在臉書發文，透露社子島阿嬤不是安排，「她要救家趴下去都可以」，強調洪姓阿嬤早在6年前、蔣萬安還未當選台北市長時，就已經隨反徵收自救會走上街頭，多次表達對家園可能遭徵收、未來無處可住的擔憂，反問她怎麼可能是「安排長達多年的臨演」。

漂浪島嶼感嘆，對於擔心失去家園的弱勢居民來說，如果不採取激烈抗爭，最卑微的方式，就是向掌握權力的人下跪哀求，「如果能救徵收家園，別說下跪陳情，趴在地上都是願意」。他指出，社子島反徵收、反迫遷抗爭已持續多年，居民為了保住家園想盡辦法，甚至有些長輩還沒等到問題解決就已離世。如今留下來的人，「只要有可能的轉機，一片浮木也不會放手」。

面對外界質疑，社子島自救會發言人李華萍19日在Threads公布與阿嬤的訪談影片，阿嬤表示，當天得知沈伯洋會到廟裡參加活動，便想過去看看，沒想到真正見到對方時，情緒突然湧上心頭，才會不自覺跪下陳情。她坦言，連自己都沒有預料到會做出這個舉動，只是希望沈伯洋如果當選市長，能夠幫社子島居民說話。

對於網友質疑有人在她下跪前拍背，暗示她應該跪下，阿嬤一頭霧水地否認，表示根本不知道有這回事。當李華萍進一步詢問，是否有沈伯洋或其他人拿錢請她演戲時，阿嬤立刻搖頭表示，「沒有啊，我錢反而是拿出去，我沒有拿人家的錢」。

根據TVBS新聞網報導，沈伯洋18日受訪時表示，自己17日才第一次見到阿嬤，根本沒有安排下跪橋段的必要。至於影片中有人拍阿嬤背部的畫面，他推測可能是現場攝影記者為了避免拍攝視線遭遮擋，示意前方民眾蹲下，才會剛好與阿嬤下跪的時間重疊。

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