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蔣萬安民調偏低？盧秀燕昨接任競總主委：目前沒看到
台中市長盧秀燕昨天接任台北市長蔣萬安競選總部主委，今天率團出訪日本沖繩，針對台北市長蔣萬安民調偏低？她今天受訪表示，她目前沒有看到，如果有什麼消息再跟大家說明。
根據「壹蘋新聞網」發起的「壹蘋六都周周民調」倒數6周你支持誰當台北市長？網路投票中，民進黨台北市長參選人沈伯洋獲得56.1% 的得票率（2833票），領先現任市長蔣萬安的 41.5%（2092票）。
盧秀燕昨接任蔣萬安競選總部主委，媒體詢問對台北市長蔣萬安民調偏低看法？盧秀燕表示，她目前沒有看到，如果有什麼消息再跟大家說明。
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