綠營嘉市議員參選人砸錢掛洋流看板不署名 引外界好奇

嘉義市長選戰升溫，市長、議員選舉號次周五抽籤，選戰話題從政見延伸至政治風格與社群效應。台北市長參選人沈伯洋掀起「洋流效應」外溢嘉市，民進黨市長參選人王美惠服務處準備「洋流飄帶」供不應求，民進黨西區市議員參選人曾奕豪自掏腰掛巨幅看板，放上「洋流」意象，不署名、不為自己打廣告，引發外界好奇。

曾奕豪在嘉市區懸掛大型看板，與王美惠競選人像看板並列，視覺效果醒目。不同於一般候選人透過看板宣傳姓名、政見與形象，這面看板沒署名，曾奕豪說明外界才知是他出錢掛看板。對返鄉參選資源有限的政治新人，花錢租看板不宣傳自己，究竟所為何來？

曾奕豪表示，他想法很簡單，他認為，願意捐政治獻金支持他的朋友，除認同他，更重要的是認同他想推動理念與政治文化。選舉當然希望當選，但如果只有少數人當選，不代表整體政治就向前邁進；若能讓更多抱持相同價值、願意認真做事候選人一起被看見，帶動更多人投入公共事務，甚至形成「全壘打」集體力量，才是他期待勝利。

曾奕豪認為，「洋流」不屬於任何單一候選人，而是屬於每個希望台灣更好的人，沈伯洋帶出政治風格，讓政治不再只是攻防、聲量與口號，能更貼近生活、回到人民每天面對問題。政治不應離民眾愈來愈遠，每個願意投入公共事務、腳踏實地做事的人，都可能成為推動改變的力量。因此，他選擇讓看板不署名，傳達的不是個人曝光，而是理念的擴散。

「我們是一滴滴小水滴，匯聚成洋流，也成為散布各地的洋流。」曾奕豪述說自己想法。他是民進黨立法院前副院長蔡其昌子弟兵，返鄉投入議員選舉，光復節上午成立競總，蔡其昌將為曾奕豪站台。

面對「洋流效應」，藍白共推市長參選人張啓楷表示，過去在立法院與沈伯洋共事，認為沈伯洋目前呈現的形象，與過去攻擊型政治人物反差大，民眾是否接受轉變值得觀察，歡迎沈伯洋到嘉市為王美惠助選，願意與他「直球對決」。不過，截至目前，王美惠競選團隊未規劃邀請沈伯洋到嘉市助選。