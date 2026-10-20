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嘉義市長議員選戰第三勢力組合成軍 人文科技三劍客挑戰藍白綠軍

聯合報／ 記者魯永明/嘉義即時報導
嘉市長議員選戰升溫，無黨籍前北藝大校長陳愷璜結盟東、西區2名具有科技業背景的議員參選人，組成「無黨最強藍海戰隊」，形成第三股勢力。記者魯永明／翻攝
嘉市長議員選戰升溫，無黨籍前北藝大校長陳愷璜結盟東、西區2名具有科技業背景的議員參選人，組成「無黨最強藍海戰隊」，形成第三股勢力。記者魯永明／翻攝

嘉市長議員選戰升溫，周五參選人號次抽籤，市長與議員參選人組合浮上檯面，除民進黨王美惠領軍「嘉義隊」，藍白合共推張啓楷集結「民主聖地最強戰隊」，無黨籍前北藝大校長陳愷璜結盟東、西區2名具有科技業背景的議員參選人，組成「無黨最強藍海戰隊」，形成第三股勢力。三組人馬各自布局，有人形容，這場選戰像職棒聯盟競賽，投票日逼近，戰況愈來愈精彩。

2026九合一選舉

藍白合共推市長參選人張啓楷，整合國民黨、民眾黨及無黨籍議員參選人，打出「民主聖地最強戰隊」旗號，市長議員聯合作戰，擴大藍白陣營整體戰力，包括國民黨提名8名議員參選人、無黨籍市長黃敏惠侄子黃政融，以及民眾黨提名東區議員參選人林昱孜，共10人結盟，展現藍白團結。

民進黨由王美惠扮「母雞」角色，帶領黨籍無黨籍議員參選人組成「嘉義隊」。王美惠日前競總成立大會，民進黨提名7名議員參選人，以及6名無黨籍參選人合計13人同台造勢，展現跨黨派整合陣容。

值得注意的是，第三組「無黨最強藍海戰隊」也成形。無黨籍市長參選人陳愷璜，結盟東區議員參選人吳宗泓、西區議員參選人李明燦，三人組「人文科技三劍客」，訴求專業理性打破政黨惡鬥，走出不同於藍綠對抗的選戰路線，將在號次抽籤隔天舉行記者會，說明聯合參選理念。

這組人馬特色，在結合教育文化與科技專業背景。陳愷璜曾任北藝大校長，希望將長年累積教育、高等教育及文化經驗帶回故鄉，投入城市治理，為嘉市尋找新的發展方向。他強調，為參選市長準備了40年，這次參選具有重大意義，陳愷璜提「數位孿生城市」構想，希望運用智慧科技與數位系統，建立城市治理智慧輔助工具，透過數據分析，精準掌握城市需求，提升治理效率。

搭檔的2名議員參選人具有科技資歷。吳宗泓曾任中科分析工程師，擁有工業工程碩士學歷；李明燦曾任聯電處長，希望將科技業專業經驗帶入地方政治，與陳愷璜人文教育背景結合，凸顯第三組戰隊特色。

藍白合強調政黨整合，綠營主打本土在地團隊合作，無黨籍組合訴求專業治理，三方各有主軸。號次抽籤後，候選人將進入密集宣傳攻防，市長選戰與議員選情連動，將成為觀察選情重要指標。

嘉義 藍白 議員 2026九合一選舉 嘉義市選舉

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