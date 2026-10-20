牛虎相爭！台中「國師」看面相：高雄市長之爭這生肖領先

2026年高雄市長選戰上演「牛虎相爭」，民進黨候選人賴瑞隆生肖屬牛，國民黨候選人柯志恩生肖屬虎。命理師楊登嵙以面相學及觀人術分析，賴瑞隆基本盤穩固，屬深耕基層的「實幹型」面相；柯志恩邏輯清晰、韌性十足，兼具理性與深度思考。綜觀兩人面相，目前這頭「牛」小勝「虎」，但雙方各有勝選關鍵。

針對賴瑞隆的面相，命理師楊登嵙分析，賴瑞隆1973年出生，今年虛歲54歲。他額頭寬廣平整，思維清晰，具企劃與行政能力；眼神溫和明亮，做事穩健、有親和感，有利於深耕基層、建立信任；眉毛順長，人脈廣闊，組織與凝聚力佳；下巴方圓飽滿，代表基本盤穩固，屬適合長期耕耘地方的實幹型面相。

至於柯志恩，楊登嵙指出，柯志恩1962年出生，今年虛歲65歲。她額頭寬闊飽滿，頭腦清晰、邏輯思維強，與她長期深耕教育界及在國會條理分明的問政風格相呼應；眼神聚光沉著，抗壓性高、意志堅定，面對艱困選區時往往展現不輕言放棄的拚勁。

楊登嵙認為，賴瑞隆要順利取勝，需展現扎實的行政經歷，鞏固基層與深綠基本盤，爭取中間選民與年輕族群，並整合黨內派系、發揮執政優勢。柯志恩若想勝選，則須勤跑基層，凸顯教育學者形象，推動「去政黨化」的市政訴求，凝聚藍營並推動藍白合作，同時強化空戰與辯論攻防。

楊登嵙是台中市名門命理教育協會創會理事長，過去曾在2018年九合一大選前預測六都市長當選名單；2022年台北市長選舉，也在開票前2年以姓名學預測蔣萬安當選。他多次從面相、姓名學、易經占卜及風水等角度預測總統大選，因而被譽為台中「國師」。