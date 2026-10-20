聽新聞
0:00 / 0:00

當選加速改善校舍廁所跑道 江啟臣：每年至少編列10億元

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
國民黨台中市長參選人江啟臣今晚說，當市長每年至少編列10億元專款加速改善老舊校舍、廁所及跑道，守護孩子的學習環境。圖／江啟臣提供
國民黨台中市長參選人江啟臣今晚說，當市長每年至少編列10億元專款加速改善老舊校舍、廁所及跑道，守護孩子的學習環境。圖／江啟臣提供

國民黨台中市長參選人江啟臣今晚出席南屯區聯合問政說明會時說，將堅持教育優先，在既定校園建設之外，每年至少編列10億元專款加速改善老舊校舍廁所及跑道，守護孩子的學習環境。同時持續擴大孕婦、幼兒與長者照顧，減輕家庭負擔，打造讓青年安心成家、孩子快樂成長、長輩安心生活的全齡友善城市。

2026九合一選舉

江啟臣晚間與市議員朱暖英合辦聯合問政說明會，前市長胡志強、立法委員廖偉翔、楊瓊瓔和在地多位里長出席。江啟臣聚焦市政延續、產業升級與教育福利，強調自己已做好準備，將讓市政無縫接軌，實現「台中升級、幸福加給」，帶領台中邁向國際旗艦城。

談及產業發展，江啟臣指出，台中國際會展中心一期已啟用，二期即將動工，為在地產業開啟接軌全球的新契機。未來將發揮精密機械與製造業優勢，結合AI技術，朝機器人與高科技產業重鎮邁進，並透過會展串聯國際市場。他也期許台中借鏡米蘭，從製造實力走向引領產業趨勢，讓產業升級帶動就業與薪資成長。

胡志強回憶擔任市長13年間與南屯鄉親的深厚情誼，並肯定江啟臣有使命感、有風度。他特別提及，8年前黨內初選後，江啟臣展現胸襟，全力輔選盧秀燕。經過8年的歷練與準備，已是「最值得信賴」的市長人選。

朱暖英肯定盧市府改善空污的決心，並表示市府近年在南屯推動路平及公園整建，成果有目共睹。她主張透過公投推動核能政策、穩定電價，關切母嬰RSV預防及長者帶狀疱疹疫苗補助，盼持續提升市民生活品質。

國民黨台中市長參選人江啟臣（中）今晚出席南屯區聯合問政說明會。圖／江啟臣提供
國民黨台中市長參選人江啟臣（中）今晚出席南屯區聯合問政說明會。圖／江啟臣提供

江啟臣 校舍 廁所 2026九合一選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

江啟臣婦團後援會成立　承諾照顧婦幼、守護長輩

台中藍綠端牛肉 老人健保補助都喊續行

江啟臣整合安全網 何欣純提公車改革

台南中營國小北棟教室啟用 師生歡喜優質學習環境

相關新聞

北市長選戰 蔣萬安直言：面對非常嚴峻考驗

台北市長蔣萬安昨天接受媒體人趙少康「少康戰情室」專訪，直言自己每天都在「破圈」，但面對民進黨全黨打一人、國家資源全放在台北市長選舉，他確實面對非常嚴峻的考驗跟挑戰，須做好各項準備；他也強調二○二八大選「目前完全沒在人生規畫中，就是專注二○二六」，台中市長盧秀燕才是「值得擔任重擔的合適人選」。

盧秀燕掌蔣萬安競總：國家需要正派市長

北市選情轉趨激烈，台北市長蔣萬安昨宣布台中市長盧秀燕擔任競選總部主委，北市五藍委擔任副主委兼總幹事，啟動「選戰模式」。蔣萬安宣布說，他和盧有共同的價值，就是「市民優先」，優於政治攻防。盧秀燕說，她臨危受命，覺得非常意外，接下競總主委職務不是因私交，是因北市值得較好的市長，國家也需要有能力、正派的市長，就是蔣萬安。

政院批…遷松機不是看PPT決定的

台中市長盧秀燕接任台北市長蔣萬安競選團隊的競選總部主委，民進黨發言人吳崢表示，台中治安、垃圾處理及重大建設等問題尚待解決，盧秀燕卻在上班日請假北上輔選；面對市政問題不見同樣積極，替蔣萬安站台卻迫不及待，難道蔣萬安的選情比台中市民的生活更重要？

當選加速改善校舍廁所跑道 江啟臣：每年至少編列10億元

國民黨台中市長參選人江啟臣今晚出席南屯區聯合問政說明會時說，將堅持教育優先，在既定校園建設之外，每年至少編列10億元專款加速改善老舊校舍、廁所及跑道，守護孩子的學習環境。同時持續擴大孕婦、幼兒與長者照顧，減輕家庭負擔，打造讓青年安心成家、孩子快樂成長、長輩安心生活的全齡友善城市。

台鐵惹議 基隆車站 出現童子瑋廣告

基隆火車站出現民進黨基隆市長參選人童子瑋舉辦的活動廣告，競選對手、現任市長謝國樑陣營譴責違反行政中立標準，從基隆港務分公司到台鐵，對謝、童二人對待方式有明顯落差。台鐵表示，童的廣告符合現行管理規範，但明年起車站場域將不會再有政治性廣告。

綠批中共介選…用陸軟體挨轟 范雲道歉

九合一選舉逼近，民進黨昨邀專家學者分析中共對台介選手法，批評中共「每選必介」，呼籲社會提高警覺，防止中共利用民主反民主。不過，民進黨立委范雲因發布影片卻出現中國大陸剪輯軟體浮水印引發批評，儘管她火速道歉，仍遭網友批評嘴喊抗中行為卻雙標。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。