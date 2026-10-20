當選加速改善校舍廁所跑道 江啟臣：每年至少編列10億元

國民黨台中市長參選人江啟臣今晚出席南屯區聯合問政說明會時說，將堅持教育優先，在既定校園建設之外，每年至少編列10億元專款加速改善老舊校舍、廁所及跑道，守護孩子的學習環境。同時持續擴大孕婦、幼兒與長者照顧，減輕家庭負擔，打造讓青年安心成家、孩子快樂成長、長輩安心生活的全齡友善城市。

江啟臣晚間與市議員朱暖英合辦聯合問政說明會，前市長胡志強、立法委員廖偉翔、楊瓊瓔和在地多位里長出席。江啟臣聚焦市政延續、產業升級與教育福利，強調自己已做好準備，將讓市政無縫接軌，實現「台中升級、幸福加給」，帶領台中邁向國際旗艦城。

談及產業發展，江啟臣指出，台中國際會展中心一期已啟用，二期即將動工，為在地產業開啟接軌全球的新契機。未來將發揮精密機械與製造業優勢，結合AI技術，朝機器人與高科技產業重鎮邁進，並透過會展串聯國際市場。他也期許台中借鏡米蘭，從製造實力走向引領產業趨勢，讓產業升級帶動就業與薪資成長。

胡志強回憶擔任市長13年間與南屯鄉親的深厚情誼，並肯定江啟臣有使命感、有風度。他特別提及，8年前黨內初選後，江啟臣展現胸襟，全力輔選盧秀燕。經過8年的歷練與準備，已是「最值得信賴」的市長人選。

朱暖英肯定盧市府改善空污的決心，並表示市府近年在南屯推動路平及公園整建，成果有目共睹。她主張透過公投推動核能政策、穩定電價，關切母嬰RSV預防及長者帶狀疱疹疫苗補助，盼持續提升市民生活品質。