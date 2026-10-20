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盧秀燕掌蔣萬安競總：國家需要正派市長

聯合報／ 記者林麗玉詹宜庭／台北報導

選戰倒數卅九天，<a href='/search/tagging/2/台北市長' rel='台北市長' data-rel='/2/253814' class='tag'><strong>台北市長</strong></a><a href='/search/tagging/2/蔣萬安' rel='蔣萬安' data-rel='/2/109340' class='tag'><strong>蔣萬安</strong></a>（左）昨與台中市長<a href='/search/tagging/2/盧秀燕' rel='盧秀燕' data-rel='/2/106489' class='tag'><strong>盧秀燕</strong></a>（右）攜手主持競總團隊人事發布記者會。記者余承翰／攝影
選戰倒數卅九天，台北市長蔣萬安（左）昨與台中市長盧秀燕（右）攜手主持競總團隊人事發布記者會。記者余承翰／攝影

2026九合一選舉

北市選情轉趨激烈，台北市長蔣萬安昨宣布台中市長盧秀燕擔任競選總部主委，北市五藍委擔任副主委兼總幹事，啟動「選戰模式」。蔣萬安宣布說，他和盧有共同的價值，就是「市民優先」，優於政治攻防。盧秀燕說，她臨危受命，覺得非常意外，接下競總主委職務不是因私交，是因北市值得較好的市長，國家也需要有能力、正派的市長，就是蔣萬安。

選戰倒數卅九天，蔣萬安昨與盧秀燕共同主持競總團隊人事發布記者會，北市五名藍委到場。蔣萬安宣布羅智強統籌擔任總幹事，其他還有執行總幹事徐巧芯，政策總幹事賴士葆、組織總幹事李彥秀和文宣王鴻薇。

媒體問盧秀燕接任競總主委是「姐弟連心」力抗沈伯洋的「洋流」和民進黨嗎？蔣萬安說，他跟盧都有共同的價值，就是「市民優先」，一切以市民的福祉為最優先考量，優於政治攻防，會秉持這樣的理念並肩作戰，面對今年的挑戰。

「他當初找我的時候，我也非常意外。」盧秀燕說，現任台中市長幫台北市長選戰擔任主委是前所未見，但「首都太重要了，六都最重要就是首都，市長選得好不好，是不是好市長，攸關台灣、台北的發展，蔣萬安是最好的市長人選，一定要讓他連任。」

盧秀燕強調「我們是小蝦米對抗大鯨魚！」她說，國民黨面對的是一個不對稱資源的選戰，賴清德總統不管掛不掛職位，本身可運用國家能量大家可想而知，加上賴身兼黨主席「全黨打一人，就是蔣萬安」。國民黨幾乎手無寸鐵，「我們是小蝦米，但小蝦米有決心、有正義，還是可以戰勝大鯨魚，我們會勝選，只是過程中我們會非常非常的辛苦。」

媒體詢問盧秀燕擔任主委是否作為二○二八轉運站，以及未來在競總的分工。盧秀燕說，沒有什麼懸念，就是全力幫忙，她的主要任務就是「操大盤」，包括選舉議題設定、事務統整等。至於外界解讀，「請回歸二○二六大選」。

盧秀燕提到，蔣萬安這次出了兩個奇兵，第一個是找她，她透露蔣萬安曾致電台中市長參選人江啟臣，江毫無保留說「可以，沒問題，秀燕姐大家共用」，國民黨改革的氣息跟過去不一樣；第二個是請立委挑大梁，在第一線操兵帶兵打仗，新世代的國民黨有改革反省的決心，團結合作、開誠布公。

2026九合一選舉 盧秀燕 蔣萬安 台北市長 競選總部

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