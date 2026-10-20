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北市長選戰 蔣萬安直言：面對非常嚴峻考驗

聯合報／ 記者林佳彣林麗玉／台北報導
台北市長蔣萬安接「少康戰情室」專訪。圖／TVBS「少康戰情室」提供
台北市長蔣萬安接「少康戰情室」專訪。圖／TVBS「少康戰情室」提供

北市蔣萬安昨天接受媒體人趙少康「少康戰情室」專訪，直言自己每天都在「破圈」，但面對民進黨全黨打一人、國家資源全放在台北市長選舉，他確實面對非常嚴峻的考驗跟挑戰，須做好各項準備；他也強調二○二八大選「目前完全沒在人生規畫中，就是專注二○二六」，台中市長盧秀燕才是「值得擔任重擔的合適人選」。

2026九合一選舉

蔣萬安昨天上ＴＶＢＳ少康戰情室接受主持人趙少康、錢怡君和聯合報政治中心記者張文馨專訪，談論四年市政成果和選舉熱戰現況。

台中市長盧秀燕兩任屆滿，不少人認為蔣萬安也是二○二八好人選。蔣表示，他全力拚連任，二○二八支持國民黨最強人選。趙少康馬上說，選總統跟未來做好北市沒衝突。蔣回應，盧對於國家各項政策具備高度視野，是「值得擔任重擔的合適人選」。

錢怡君追問，二○二六若不幸失利，支持者可能希望蔣直攻二○二八？他回應，「我有信心連任成功，持續擘畫未來台北市政藍圖。」

看洋流…沈伯洋有認知作戰專業

趙少康透露，近期有人要發布「震撼性民調」，問蔣萬安要如何拉回當初投給民眾黨黃珊珊的卅四萬票。蔣萬安回應，最重要是「踩穩腳步、穩定信心」，照自己的選戰規畫、節奏走。他不會算計選票，每個市民不分政黨、顏色，都是他要爭取和照顧的對象，市政是一棒接一棒，輝達落腳北市也是前市長柯文哲在北士科奠下基礎。

民進黨參選人沈伯洋被認為「破同溫層打入異溫層」，蔣萬安說，對手很會造勢，但應該看洋流是否值得認同，他肯定沈的口才很好和對認知作戰的專業。身為市長，他天天在異溫層，包括接受詢問和協商不同黨派議員推動政策，「其實我每天都在破圈」。

當市長…要被檢驗言行是否一致

趙少康問擔任台北市長最重要的品德或條件是什麼？蔣萬安說，選民要檢驗主張，以及和過去的言行是否一致，改變立場並不可恥，沈伯洋明明主張在社區設立中心發放毒品跟針頭，但被質疑後卻拿美沙冬當擋箭牌，偷換概念稱汙名化減害政策來誤導民眾，真的是認知作戰專家，「民眾應該要睜大眼睛，好好檢驗。」

對行政院長卓榮泰說蔣萬安只講「輝達、巨蛋和喝鮮奶」，蔣說，這些都是扎實的政績，經得起檢驗，「歡迎他幫我多宣傳」，中央突然喊卡班班喝鮮乳，「中央不做，台北來做，我們把它搞定」，連國際都肯定。卓榮泰只能講不副署、不執行；而沈伯洋對產業和市政都不了解，才會說「要廊什麼帶」。

趙少康：看資料才知 市政你做這麼多

談到任內最得意的政績，蔣萬安說，推動長遠政策，讓市民感受到帶來的幸福感，變成日常生活，就是他最得意的時候。趙少康感嘆，「台北市政平常沒感覺，一看資料才知你做這麼多。」

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