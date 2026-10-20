鄭朝方交流球場政績 徐欣瑩陣營批建設缺失

新竹縣長選戰攻防不斷，民進黨縣長參選人鄭朝方持續打竹北政績牌，昨與來自全台共六名同黨縣轄市長參選人交流網球場暨匹克球場建設經驗。針對國民黨徐欣瑩陣營猛攻竹北建設缺失，鄭朝方競辦表示不回應，鄭則強調，替城市帶來的改變，已非基礎運作，而是創新美學。

鄭朝方昨邀來同為民進黨提名的竹北市長參選人曾聖凱、宜蘭市長參選人韓瑩、南投市長參選人沈夙崢、彰化市長參選人黃柏瑜、嘉義太保市長參選人呂慧瑜與屏東市長參選人梁育慈到竹北星空網球場暨匹克球場走讀，還一起體驗打匹克球、交流城市治理經驗。

鄭朝方說，城市建設不應只是完成工程、交差了事，更要進一步做到好、做到美，讓市民產生榮耀感，也讓城市有機會走向國際。希望透過新世代的參選人共同交流，為台灣城市治理開創新方向。

國民黨縣長參選人徐欣瑩陣營近期接連批評鄭朝方任內建設，包含東區市場改建預算增至十四億元但進度停滯、市民活動中心工程延宕四年仍未全棟啟用等，徐競辦發言人徐維遠昨質疑，公二停五停車場去年完工後，仍發生漏水、積水及地板破損，真正政績應是看工程品質與預算運用等。

徐維遠說，鄭朝方近期接受專訪，以夜間巡視工地自詡「把事做美好，就是我的底氣」，但巡視工地是市長本分，說清楚爭議才是責任。鄭朝方應清楚交代每筆公共支出的成本、效益與責任，讓每項政策接受檢驗、每起爭議獲得合理說明，並對選民承諾負責。

鄭朝方昨未直接回應徐陣營的質疑，但他表示，這幾年替竹北帶來的改變，已經不只是單純的一座城市的基礎運作，甚至有機會創新美學，樂見竹北經驗可持續與縣轄市、甚至是首都市長來交流。