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江啟臣整合安全網 何欣純提公車改革

聯合報／ 記者余采瀅黃寅／台中報導
國民黨台中市長參選人江啟臣（中）昨舉行「台中智慧安全網」四大政策。記者余采瀅／攝影
國民黨台中市長參選人江啟臣（中）昨舉行「台中智慧安全網」四大政策。記者余采瀅／攝影

台中市長選戰聚焦城市治理，國民黨參選人江啟臣主張運用人工智慧（ＡＩ）整合八大安全網，提前預警城市風險；民進黨參選人何欣純則搭公車體檢，批評雙節公車退場後運能不足、班次不穩及Ａｐｐ難用，提出改善方案。

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江啟臣昨舉行「台中智慧安全網」政策發布記者會，強調「安全第一，要命的事情最重要」，提出智慧城市安全網、警政治安再升級、強化社會安全網及永續韌性大台中四大面向，共十一項政策，主張結合ＡＩ與跨局處資源，讓政府從被動處理轉為主動預警。

江啟臣指出，台中現有工安、治安、兒少、就業及社福等八大安全網，未來將透過ＡＩ串聯，建置跨局處「戰情儀表板」及「台中市主權ＡＩ與大數據中心」，整合公共安全、公共衛生及災害防治資訊，及早發現風險。他舉例，可透過ＡＩ掌握獨居長輩活動異常、及早介入高風險家庭，並強化防救災合作、水情治理及噪音監測。

民進黨台中市長參選人何欣純昨天上午搭公車，體驗公車服務狀況。圖／何欣純提供
民進黨台中市長參選人何欣純昨天上午搭公車，體驗公車服務狀況。圖／何欣純提供

何欣純昨搭乘三○一號公車，從科博館站前往市政府站，檢視公車營運。她批評，雙節公車退場後配套不足，新車缺乏駕駛，尖峰時段乘客擠不上車，還有無預警減班、脫班問題。雙節公車最多可載一百四十一人，一般電動公車約六十人，載客量大幅減少，台中榮總、東海大學等站點乘客經常等不到車。

何欣純也批評，市府「台中ＧＯ」交通Ａｐｐ在公車取消發車時，未提供替代路線及轉乘資訊。她提出四項改善措施，包括依刷卡數據增加尖峰班次、升級Ａｐｐ並提供替代路線、檢討公車路網及區域接駁，以及改善駕駛薪資、排班與休息環境。

她表示若當選，將不定期搭乘各區公車，督促市府改善班次、路線及服務。中市府對此無回應。

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