民調未表態多 彰化魏平政、邱建富邀陳素月辯論

聯合報系民調顯示，彰化縣長參選人民進黨陳素月以三成二支持度，領先國民黨魏平政、無黨籍邱建富，四成二尚未決定投票意向。彰化選情偏冷，魏平政、邱建富不約而同要求陳素月，不要迴避縣政辯論。陳素月回應，要有代表性人士當聯繫窗口。

魏平政強調，民調對他是鞭策，他起步比較慢，知名度比較低，民調從個位數提升到一成六了，有很大進步；陳素月有多年民代經驗，支持度約三成多，已達天花板，有信心迎頭趕上；還有四成二未表態，顯然縣民對參選人的政策、條件仍不熟悉，呼籲陳素月不要迴避辯論會。

彰化縣長王惠美上周六與魏平政同台造勢，魏平政說，王只要把縣政做好，就是最大支持，王惠美以公務優先，選舉靠自己全力以赴。

陳素月認為，民調反映鄉親對她深耕彰化的肯定。看好度、支持度都是鞭策的動力，彰化正面臨轉型與發展關鍵，落實基礎建設、照顧世代需求，才是縣民最關心的事；仍有逾四成鄉親未表態，將依施政願景傾聽民意，爭取跨越政黨與年齡層支持。

邱建富說，民調是選戰參考，不少選民尚未決定支持對象，也不清楚各參選人政策，將加強宣傳，讓更多人了解政見與爭取支持；民調顯示，超過六成縣民仍無法判斷誰有能力解決彰化的問題，反映選民仍在觀望，呼籲盡快舉辦縣政辯論，讓民眾比較誰能回應彰化的需求。

對於縣政辯論，陳素月說，她早就表示欣然接受，雙方要基於誠信原則，要有代表性的人當做窗口來聯繫。