聽新聞
0:00 / 0:00

民調未表態多 彰化魏平政、邱建富邀陳素月辯論

聯合報／ 記者劉明岩／彰化報導

聯合報系民調顯示，彰化縣長參選人民進黨陳素月以三成二支持度，領先國民黨魏平政、無黨籍邱建富，四成二尚未決定投票意向。彰化選情偏冷，魏平政、邱建富不約而同要求陳素月，不要迴避縣政辯論。陳素月回應，要有代表性人士當聯繫窗口。

2026九合一選舉

魏平政強調，民調對他是鞭策，他起步比較慢，知名度比較低，民調從個位數提升到一成六了，有很大進步；陳素月有多年民代經驗，支持度約三成多，已達天花板，有信心迎頭趕上；還有四成二未表態，顯然縣民對參選人的政策、條件仍不熟悉，呼籲陳素月不要迴避辯論會。

彰化縣長王惠美上周六與魏平政同台造勢，魏平政說，王只要把縣政做好，就是最大支持，王惠美以公務優先，選舉靠自己全力以赴。

陳素月認為，民調反映鄉親對她深耕彰化的肯定。看好度、支持度都是鞭策的動力，彰化正面臨轉型與發展關鍵，落實基礎建設、照顧世代需求，才是縣民最關心的事；仍有逾四成鄉親未表態，將依施政願景傾聽民意，爭取跨越政黨與年齡層支持。

邱建富說，民調是選戰參考，不少選民尚未決定支持對象，也不清楚各參選人政策，將加強宣傳，讓更多人了解政見與爭取支持；民調顯示，超過六成縣民仍無法判斷誰有能力解決彰化的問題，反映選民仍在觀望，呼籲盡快舉辦縣政辯論，讓民眾比較誰能回應彰化的需求。

對於縣政辯論，陳素月說，她早就表示欣然接受，雙方要基於誠信原則，要有代表性的人當做窗口來聯繫。

2026九合一選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

主席對決…得彰化得天下 藍自亂苦拚續命

綠掌資源 魏平政空戰殺血路

頭家心聲／彰化人「都往外跑」 誰有留才錦囊妙計？

公辦政見會李四川勾選辯論 發言人江怡臻：看蘇巧慧敢不敢接招

相關新聞

北市長選戰 蔣萬安直言：面對非常嚴峻考驗

台北市長蔣萬安昨天接受媒體人趙少康「少康戰情室」專訪，直言自己每天都在「破圈」，但面對民進黨全黨打一人、國家資源全放在台北市長選舉，他確實面對非常嚴峻的考驗跟挑戰，須做好各項準備；他也強調二○二八大選「目前完全沒在人生規畫中，就是專注二○二六」，台中市長盧秀燕才是「值得擔任重擔的合適人選」。

盧秀燕掌蔣萬安競總：國家需要正派市長

北市選情轉趨激烈，台北市長蔣萬安昨宣布台中市長盧秀燕擔任競選總部主委，北市五藍委擔任副主委兼總幹事，啟動「選戰模式」。蔣萬安宣布說，他和盧有共同的價值，就是「市民優先」，優於政治攻防。盧秀燕說，她臨危受命，覺得非常意外，接下競總主委職務不是因私交，是因北市值得較好的市長，國家也需要有能力、正派的市長，就是蔣萬安。

台鐵惹議…基隆車站 出現童子瑋廣告

基隆火車站出現民進黨基隆市長參選人童子瑋舉辦的活動廣告，競選對手、現任市長謝國樑陣營譴責違反行政中立標準，從基隆港務分公司到台鐵，對謝、童二人對待方式有明顯落差。台鐵表示，童的廣告符合現行管理規範，但明年起車站場域將不會再有政治性廣告。

冷眼集／公家資源 獨厚特定參選人？

基隆市長選戰升溫，「行政不中立」的陰影再度籠罩港都。民進黨參選人童子瑋籌辦「童樂會」，不僅讓基隆港點頭展出帶有明顯選舉文宣性質的「黃阿瑪」，連台鐵基隆火車站也提供廣告版面。但對照現任市長謝國樑在同地點申請舉辦龍舟賽遭拒、發放市政筆記本被勸離的遭遇，這已非雙標，而是毫不遮掩的行政不中立。

黃世杰國有地造勢…承租欄馬賽克 在野：農水署涉圖利

民進黨桃園市長參選人黃世杰近期爭議不斷，民眾黨立法院黨團幹事長洪毓祥昨天質疑，黃世杰先前違法承租國有地舉辦造勢活動，農業部農田水利署故意在「承租人」欄位打馬賽克，若承租者非黃世杰恐涉嫌圖利；如果明知違法還協助隱蔽資訊，農水署就是包庇圖利。

政院批…遷松機不是看PPT決定的

台中市長盧秀燕接任台北市長蔣萬安競選團隊的競選總部主委，民進黨發言人吳崢表示，台中治安、垃圾處理及重大建設等問題尚待解決，盧秀燕卻在上班日請假北上輔選；面對市政問題不見同樣積極，替蔣萬安站台卻迫不及待，難道蔣萬安的選情比台中市民的生活更重要？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。