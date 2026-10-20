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雲林縣長選情…張嘉郡推孕前健檢 劉建國關注失智

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林報導
國民黨雲林縣長參選人張嘉郡（右）昨天在具有生殖醫學專業的立委陳菁徽（左）陪同下發表「雲林好孕生育政策白皮書」。記者陳雅玲／攝影
國民黨雲林縣長參選人張嘉郡（右）昨天在具有生殖醫學專業的立委陳菁徽（左）陪同下發表「雲林好孕生育政策白皮書」。記者陳雅玲／攝影

雲林縣長選情熱，國民黨參選人張嘉郡昨發表「雲林好孕生育政策白皮書」，提出補助孕前健檢、凍卵等政見，要減輕備孕及孕產家庭負擔；民進黨參選人劉建國出席國衛院「失智症研究辦公室」揭牌，表示失智人口快速增加，政府相關政策及研究要加緊腳步。

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張嘉郡在具生殖醫學專業的立委陳菁徽陪同下開記者會，她說，自己過去曾為求子，打了一百多針排卵針，體會到求子過程的艱辛與不易，尤其偏鄉還常面臨就醫距離、交通不便的困境，未來以「專科資源走近家庭」服務，推動偏鄉衛生所與婦產科及生殖專科合作，也將建立「求子交通」與「好孕專車」雙軌系統，提供交通補貼。

張嘉郡指出，提出「夫妻好孕健檢二點○」計畫，取消雲林現行孕前健檢補助的低收入戶及中低收入戶限制，也提供一般凍卵最高三萬元的療程補助，另將推動「好孕三加三」心理支持方案，提供免費諮商。張嘉郡當場邀請陳菁徽出任縣府的生育顧問，盼真正做到「從想生到安心生，讓每一步都有支持，每一站都有陪伴」。

國家衛生研究院國家高齡醫學暨健康福祉研究中心成立「失智症研究辦公室」，昨揭牌，雲林副縣長陳璧君（右三）、立委劉建國（左三）等人出席。圖／國衛院提供
國家衛生研究院國家高齡醫學暨健康福祉研究中心成立「失智症研究辦公室」，昨揭牌，雲林副縣長陳璧君（右三）、立委劉建國（左三）等人出席。圖／國衛院提供

另，國家衛生研究院國家高齡醫學暨健康福祉研究中心成立「失智症研究辦公室」，昨揭牌，高齡研究中心主任許志成說，現全台失智症人口約卅九點八萬人，辦公室是國內公部門首個專責研究失智症的辦公室，將統籌全國性失智症研究，包含基礎研究、疾病發展、病理機制、用藥效果與併發症評估、長期照顧機構品質及人員培訓等。

雲林副縣長陳璧君、立委劉建國等人出席揭牌，劉建國表示，「預防勝於治療」，失智症人口快速增加，政府要做更多事情，相關政策及研究要加緊腳步，並跨部會投入資源，期盼產官學研同心協力，打造全世界模範的健康台灣。

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