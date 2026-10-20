快訊

太噁！台中知名餐酒館「蛞蝓在飲料上爬」 店員竟回：有這個是正常的

高雄獨立總工會8大勞動訴求 點名柯志恩、賴瑞隆表態

聯合報／ 記者郭韋綺徐白櫻張議晨／高雄報導
工會不滿高雄市輪船公司虧損連連卻轉嫁基層勞工承擔。聯合報系資料照
工會不滿高雄市輪船公司虧損連連卻轉嫁基層勞工承擔。聯合報系資料照

選戰倒數，高雄市獨立總工會昨提出八大勞動訴求，要求轉嫁基層勞工的問題應獲正視，並點名市長參選人柯志恩、賴瑞隆提出具體改革方案，別讓勞動權益淪為口號，廿九日將前往競總「收卷」，做為勞動界投票參考。另中選會公布財產申報，柯、賴名下存款、土地「全都露」，兩人目前都有上千萬元房貸。

2026九合一選舉

獨立總工會拋出八大勞動訴求，指控大同醫院移轉經營後，員工薪資獎金縮水三分之一；輪船公司因免費搭乘政策，財務連年虧損卻轉嫁基層勞工，相關訴求涵蓋醫院經營權移轉、輪船公司勞動條件、市府所屬事業調薪、勞動檢查、勞工權益基金、政府採購、勞工行政滿意度及雇主法治教育等面向。

其中勞動檢查，獨立總工會理事長王慶宏認為市府不能只做表面功夫，應增加主動稽查頻率、確實裁罰違法雇主，並保障檢舉勞工匿名，避免遭到秋後算帳；對一再違法的企業及雇主應連續開罰、加重罰鍰。

工會亦主張全面升級勞工權益基金，建立勞工行政滿意度調查，每年公布報告，接受議會及社會監督。此外市府委外及採購案件，不能只追求最低標，應要求得標廠商提供優於最低工資一點一倍薪資待遇，若廠商曾發生重大勞資爭議、職災或違反勞動法令遭裁罰，參與政府標案時應列為重大扣分事項。

柯志恩競辦表示，已收到相關訴求書，正邀相關學者專家及獨立總工會，就各項訴求的具體內容與可行性評估研議，逐項給予回應。

賴瑞隆競辦表示，工會提出的各項訴求，會審慎研議、積極回應。並持續與工會及勞工朋友保持良善溝通，保障勞工權益。

另中央選委會公布縣市長參選人財產申報，國民黨高雄市長參選人柯志恩名下有四筆土地、存款一三五四萬五一○九元，名下擁有國巨等四十八家股票，但多為零股，總額九十三萬元。

民進黨賴瑞隆存款三○七萬一七六元，八筆土地及四間房子則全登記在妻子陳怡元名下，賴、柯兩人目前都有逾千萬元房貸。

2026九合一選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

大同醫院、輪船公司勞權爭議未解 工會拋8訴求點名柯志恩、賴瑞隆回應

高雄市長參選人財產曝光 柯志恩存款1354萬、賴瑞隆8筆土地

提高勞退新制提撥、明年要加薪！勞工遊行明凱道登場

要保障要加薪與勞退 警消、社工、勞團上凱道

相關新聞

綠批中共介選…用陸軟體挨轟 范雲道歉

九合一選舉逼近，民進黨昨邀專家學者分析中共對台介選手法，批評中共「每選必介」，呼籲社會提高警覺，防止中共利用民主反民主。不過，民進黨立委范雲因發布影片卻出現中國大陸剪輯軟體浮水印引發批評，儘管她火速道歉，仍遭網友批評嘴喊抗中行為卻雙標。

冷眼集／公家資源 獨厚特定參選人？

基隆市長選戰升溫，「行政不中立」的陰影再度籠罩港都。民進黨參選人童子瑋籌辦「童樂會」，不僅讓基隆港點頭展出帶有明顯選舉文宣性質的「黃阿瑪」，連台鐵基隆火車站也提供廣告版面。但對照現任市長謝國樑在同地點申請舉辦龍舟賽遭拒、發放市政筆記本被勸離的遭遇，這已非雙標，而是毫不遮掩的行政不中立。

高雄獨立總工會8大勞動訴求 點名柯志恩、賴瑞隆表態

選戰倒數，高雄市獨立總工會昨提出八大勞動訴求，要求轉嫁基層勞工的問題應獲正視，並點名市長參選人柯志恩、賴瑞隆提出具體改革方案，別讓勞動權益淪為口號，廿九日將前往競總「收卷」，做為勞動界投票參考。另中選會公布財產申報，柯、賴名下存款、土地「全都露」，兩人目前都有上千萬元房貸。

黃世杰國有地造勢 承租欄馬賽克 在野：農水署涉圖利

民進黨桃園市長參選人黃世杰近期爭議不斷，民眾黨立法院黨團幹事長洪毓祥昨天質疑，黃世杰先前違法承租國有地舉辦造勢活動，農業部農田水利署故意在「承租人」欄位打馬賽克，若承租者非黃世杰恐涉嫌圖利；如果明知違法還協助隱蔽資訊，農水署就是包庇圖利。

雲林縣長選情…張嘉郡推孕前健檢 劉建國關注失智

雲林縣長選情熱，國民黨參選人張嘉郡昨發表「雲林好孕生育政策白皮書」，提出補助孕前健檢、凍卵等政見，要減輕備孕及孕產家庭負擔；民進黨參選人劉建國出席國衛院「失智症研究辦公室」揭牌，表示失智人口快速增加，政府相關政策及研究要加緊腳步。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。