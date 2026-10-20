高雄獨立總工會8大勞動訴求 點名柯志恩、賴瑞隆表態

選戰倒數，高雄市獨立總工會昨提出八大勞動訴求，要求轉嫁基層勞工的問題應獲正視，並點名市長參選人柯志恩、賴瑞隆提出具體改革方案，別讓勞動權益淪為口號，廿九日將前往競總「收卷」，做為勞動界投票參考。另中選會公布財產申報，柯、賴名下存款、土地「全都露」，兩人目前都有上千萬元房貸。

獨立總工會拋出八大勞動訴求，指控大同醫院移轉經營後，員工薪資獎金縮水三分之一；輪船公司因免費搭乘政策，財務連年虧損卻轉嫁基層勞工，相關訴求涵蓋醫院經營權移轉、輪船公司勞動條件、市府所屬事業調薪、勞動檢查、勞工權益基金、政府採購、勞工行政滿意度及雇主法治教育等面向。

其中勞動檢查，獨立總工會理事長王慶宏認為市府不能只做表面功夫，應增加主動稽查頻率、確實裁罰違法雇主，並保障檢舉勞工匿名，避免遭到秋後算帳；對一再違法的企業及雇主應連續開罰、加重罰鍰。

工會亦主張全面升級勞工權益基金，建立勞工行政滿意度調查，每年公布報告，接受議會及社會監督。此外市府委外及採購案件，不能只追求最低標，應要求得標廠商提供優於最低工資一點一倍薪資待遇，若廠商曾發生重大勞資爭議、職災或違反勞動法令遭裁罰，參與政府標案時應列為重大扣分事項。

柯志恩競辦表示，已收到相關訴求書，正邀相關學者專家及獨立總工會，就各項訴求的具體內容與可行性評估研議，逐項給予回應。

賴瑞隆競辦表示，工會提出的各項訴求，會審慎研議、積極回應。並持續與工會及勞工朋友保持良善溝通，保障勞工權益。

另中央選委會公布縣市長參選人財產申報，國民黨高雄市長參選人柯志恩名下有四筆土地、存款一三五四萬五一○九元，名下擁有國巨等四十八家股票，但多為零股，總額九十三萬元。

民進黨賴瑞隆存款三○七萬一七六元，八筆土地及四間房子則全登記在妻子陳怡元名下，賴、柯兩人目前都有逾千萬元房貸。