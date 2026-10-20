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綠批中共介選…用陸軟體挨轟 范雲道歉
九合一選舉逼近，民進黨昨邀專家學者分析中共對台介選手法，批評中共「每選必介」，呼籲社會提高警覺，防止中共利用民主反民主。不過，民進黨立委范雲因發布影片卻出現中國大陸剪輯軟體浮水印引發批評，儘管她火速道歉，仍遭網友批評嘴喊抗中行為卻雙標。
民進黨中國部昨舉辦中國介選作為、社會滲透與民主防護座談會。民進黨秘書長徐國勇說，中共介選不限台灣，美國、歐洲等民主國家也不例外，不僅透過社群平台大數據、ＡＩ，製造似真似假的訊息，也利用宗教文化統戰，盼社會提高警覺，防止中共利用民主反民主。
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