綠批中共介選…用陸軟體挨轟 范雲道歉

基隆市長選戰升溫，「行政不中立」的陰影再度籠罩港都。民進黨參選人童子瑋籌辦「童樂會」，不僅讓基隆港點頭展出帶有明顯選舉文宣性質的「黃阿瑪」，連台鐵基隆火車站也提供廣告版面。但對照現任市長謝國樑在同地點申請舉辦龍舟賽遭拒、發放市政筆記本被勸離的遭遇，這已非雙標，而是毫不遮掩的行政不中立。

2026-10-20 00:00