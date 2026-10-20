快訊

太噁！台中知名餐酒館「蛞蝓在飲料上爬」 店員竟回：有這個是正常的

聽新聞
0:00 / 0:00

綠批中共介選…用陸軟體挨轟 范雲道歉

聯合報／ 記者黃婉婷陳熙文／台北報導

九合一選舉逼近，民進黨昨邀專家學者分析中共對台介選手法，批評中共「每選必介」，呼籲社會提高警覺，防止中共利用民主反民主。不過，民進黨立委范雲因發布影片卻出現中國大陸剪輯軟體浮水印引發批評，儘管她火速道歉，仍遭網友批評嘴喊抗中行為卻雙標。

2026九合一選舉

民進黨中國部昨舉辦中國介選作為、社會滲透與民主防護座談會。民進黨秘書長徐國勇說，中共介選不限台灣，美國、歐洲等民主國家也不例外，不僅透過社群平台大數據、ＡＩ，製造似真似假的訊息，也利用宗教文化統戰，盼社會提高警覺，防止中共利用民主反民主。

2026九合一選舉 范雲 介選

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

用大陸軟體剪輯沈伯洋影片 范雲道歉仍遭批「好會雙標哦」

民進黨示警中共介選 沈伯洋呼籲「停看聽」

聯合報社論／請辭道歉換人設，有哪個是民進黨真身？

中國制裁台友邦政要 民進黨：北京行徑如同國際流氓

相關新聞

當選加速改善校舍廁所跑道 江啟臣：每年至少編列10億元

國民黨台中市長參選人江啟臣今晚出席南屯區聯合問政說明會時說，將堅持教育優先，在既定校園建設之外，每年至少編列10億元專款加速改善老舊校舍、廁所及跑道，守護孩子的學習環境。同時持續擴大孕婦、幼兒與長者照顧，減輕家庭負擔，打造讓青年安心成家、孩子快樂成長、長輩安心生活的全齡友善城市。

台鐵惹議 基隆車站 出現童子瑋廣告

基隆火車站出現民進黨基隆市長參選人童子瑋舉辦的活動廣告，競選對手、現任市長謝國樑陣營譴責違反行政中立標準，從基隆港務分公司到台鐵，對謝、童二人對待方式有明顯落差。台鐵表示，童的廣告符合現行管理規範，但明年起車站場域將不會再有政治性廣告。

綠批中共介選…用陸軟體挨轟 范雲道歉

九合一選舉逼近，民進黨昨邀專家學者分析中共對台介選手法，批評中共「每選必介」，呼籲社會提高警覺，防止中共利用民主反民主。不過，民進黨立委范雲因發布影片卻出現中國大陸剪輯軟體浮水印引發批評，儘管她火速道歉，仍遭網友批評嘴喊抗中行為卻雙標。

高雄獨立總工會8大勞動訴求 點名柯志恩、賴瑞隆表態

選戰倒數，高雄市獨立總工會昨提出八大勞動訴求，要求轉嫁基層勞工的問題應獲正視，並點名市長參選人柯志恩、賴瑞隆提出具體改革方案，別讓勞動權益淪為口號，廿九日將前往競總「收卷」，做為勞動界投票參考。另中選會公布財產申報，柯、賴名下存款、土地「全都露」，兩人目前都有上千萬元房貸。

冷眼集／公家資源 獨厚特定參選人？

基隆市長選戰升溫，「行政不中立」的陰影再度籠罩港都。民進黨參選人童子瑋籌辦「童樂會」，不僅讓基隆港點頭展出帶有明顯選舉文宣性質的「黃阿瑪」，連台鐵基隆火車站也提供廣告版面。但對照現任市長謝國樑在同地點申請舉辦龍舟賽遭拒、發放市政筆記本被勸離的遭遇，這已非雙標，而是毫不遮掩的行政不中立。

黃世杰國有地造勢 承租欄馬賽克 在野：農水署涉圖利

民進黨桃園市長參選人黃世杰近期爭議不斷，民眾黨立法院黨團幹事長洪毓祥昨天質疑，黃世杰先前違法承租國有地舉辦造勢活動，農業部農田水利署故意在「承租人」欄位打馬賽克，若承租者非黃世杰恐涉嫌圖利；如果明知違法還協助隱蔽資訊，農水署就是包庇圖利。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。