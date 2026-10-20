冷眼集／公家資源 獨厚特定參選人？

基隆市長選戰升溫，「行政不中立」的陰影再度籠罩港都。民進黨參選人童子瑋籌辦「童樂會」，不僅讓基隆港點頭展出帶有明顯選舉文宣性質的「黃阿瑪」，連台鐵基隆火車站也提供廣告版面。但對照現任市長謝國樑在同地點申請舉辦龍舟賽遭拒、發放市政筆記本被勸離的遭遇，這已非雙標，而是毫不遮掩的行政不中立。

童子瑋不僅是代表民進黨角逐基隆市長的參選人，也是賴清德總統的親戚，而基隆港務分公司與台鐵公司皆隸屬交通部。當中央權力與政黨利益重疊，公營事業與行政機關的裁量難道就可以因人而異甚至為特定人士量身訂做？謝國樑向基隆港申請划龍舟不是競選活動，而是市府的公務活動，卻遭到港務分公司回絕，但明白寫著「童樂會」三字的大型氣球卻能在基隆港口一擺就是兩個月；這種拿公家資源為特定參選人鋪路的作法，正挑戰民主法治的底線。

基隆港務分公司稱，考量「黃阿瑪」不影響港域安全才同意展出，問題是，選舉期間，港務分公司考量港口是否能放置具有明顯競選文宣性質的裝置藝術，難道只有「安全」的考量嗎？這說法能杜悠悠之口嗎？執政黨及參選人更不應仗著「中央資源」優勢遊走灰色地帶，將人民的公家財產當成自家的一畝三分地。

如果行政機關失去公正客觀的標準，淪為政黨與家族勢力的工具，傷害的不只是選戰的公平性，也包括國人對公權力的信任。基隆市民要看的是公平公正的政見對決，而不是由中央資源護航、充滿政治算計的特權獨角戲。