快訊

太噁！台中知名餐酒館「蛞蝓在飲料上爬」 店員竟回：有這個是正常的

聽新聞
0:00 / 0:00

冷眼集／公家資源 獨厚特定參選人？

聯合報／ 本報記者邱瑞杰王慧瑛

基隆市長選戰升溫，「行政不中立」的陰影再度籠罩港都。民進黨參選人童子瑋籌辦「童樂會」，不僅讓基隆港點頭展出帶有明顯選舉文宣性質的「黃阿瑪」，連台鐵基隆火車站也提供廣告版面。但對照現任市長謝國樑在同地點申請舉辦龍舟賽遭拒、發放市政筆記本被勸離的遭遇，這已非雙標，而是毫不遮掩的行政不中立。

2026九合一選舉

童子瑋不僅是代表民進黨角逐基隆市長的參選人，也是賴清德總統的親戚，而基隆港務分公司與台鐵公司皆隸屬交通部。當中央權力與政黨利益重疊，公營事業與行政機關的裁量難道就可以因人而異甚至為特定人士量身訂做？謝國樑向基隆港申請划龍舟不是競選活動，而是市府的公務活動，卻遭到港務分公司回絕，但明白寫著「童樂會」三字的大型氣球卻能在基隆港口一擺就是兩個月；這種拿公家資源為特定參選人鋪路的作法，正挑戰民主法治的底線。

基隆港務分公司稱，考量「黃阿瑪」不影響港域安全才同意展出，問題是，選舉期間，港務分公司考量港口是否能放置具有明顯競選文宣性質的裝置藝術，難道只有「安全」的考量嗎？這說法能杜悠悠之口嗎？執政黨及參選人更不應仗著「中央資源」優勢遊走灰色地帶，將人民的公家財產當成自家的一畝三分地。

如果行政機關失去公正客觀的標準，淪為政黨與家族勢力的工具，傷害的不只是選戰的公平性，也包括國人對公權力的信任。基隆市民要看的是公平公正的政見對決，而不是由中央資源護航、充滿政治算計的特權獨角戲。

2026九合一選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

【即時短評】基隆400成為中央、地方執政優勢角力場

藍綠尬場…黃敏惠助攻謝國樑 暗諷對手

童子瑋提TPASS補助600元 民進黨青年志工團力挺

黃世杰租土地辦造勢 民眾黨質疑農水署圖利

相關新聞

當選加速改善校舍廁所跑道 江啟臣：每年至少編列10億元

國民黨台中市長參選人江啟臣今晚出席南屯區聯合問政說明會時說，將堅持教育優先，在既定校園建設之外，每年至少編列10億元專款加速改善老舊校舍、廁所及跑道，守護孩子的學習環境。同時持續擴大孕婦、幼兒與長者照顧，減輕家庭負擔，打造讓青年安心成家、孩子快樂成長、長輩安心生活的全齡友善城市。

台鐵惹議 基隆車站 出現童子瑋廣告

基隆火車站出現民進黨基隆市長參選人童子瑋舉辦的活動廣告，競選對手、現任市長謝國樑陣營譴責違反行政中立標準，從基隆港務分公司到台鐵，對謝、童二人對待方式有明顯落差。台鐵表示，童的廣告符合現行管理規範，但明年起車站場域將不會再有政治性廣告。

綠批中共介選…用陸軟體挨轟 范雲道歉

九合一選舉逼近，民進黨昨邀專家學者分析中共對台介選手法，批評中共「每選必介」，呼籲社會提高警覺，防止中共利用民主反民主。不過，民進黨立委范雲因發布影片卻出現中國大陸剪輯軟體浮水印引發批評，儘管她火速道歉，仍遭網友批評嘴喊抗中行為卻雙標。

冷眼集／公家資源 獨厚特定參選人？

基隆市長選戰升溫，「行政不中立」的陰影再度籠罩港都。民進黨參選人童子瑋籌辦「童樂會」，不僅讓基隆港點頭展出帶有明顯選舉文宣性質的「黃阿瑪」，連台鐵基隆火車站也提供廣告版面。但對照現任市長謝國樑在同地點申請舉辦龍舟賽遭拒、發放市政筆記本被勸離的遭遇，這已非雙標，而是毫不遮掩的行政不中立。

高雄獨立總工會8大勞動訴求 點名柯志恩、賴瑞隆表態

選戰倒數，高雄市獨立總工會昨提出八大勞動訴求，要求轉嫁基層勞工的問題應獲正視，並點名市長參選人柯志恩、賴瑞隆提出具體改革方案，別讓勞動權益淪為口號，廿九日將前往競總「收卷」，做為勞動界投票參考。另中選會公布財產申報，柯、賴名下存款、土地「全都露」，兩人目前都有上千萬元房貸。

雲林縣長選情…張嘉郡推孕前健檢 劉建國關注失智

雲林縣長選情熱，國民黨參選人張嘉郡昨發表「雲林好孕生育政策白皮書」，提出補助孕前健檢、凍卵等政見，要減輕備孕及孕產家庭負擔；民進黨參選人劉建國出席國衛院「失智症研究辦公室」揭牌，表示失智人口快速增加，政府相關政策及研究要加緊腳步。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。