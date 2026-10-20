黃世杰國有地造勢 承租欄馬賽克 在野：農水署涉圖利

民進黨桃園市長參選人黃世杰近期爭議不斷，民眾黨立法院黨團幹事長洪毓祥昨天質疑，黃世杰先前違法承租國有地舉辦造勢活動，農業部農田水利署故意在「承租人」欄位打馬賽克，若承租者非黃世杰恐涉嫌圖利；如果明知違法還協助隱蔽資訊，農水署就是包庇圖利。

民眾黨團先前指控，黃世杰使用國有土地舉辦造勢活動，其父親黃金德曾任桃園農田水利會總幹事，現為農田水利研究發展基金會董事長，此案涉及公務資源與利益輸送「未經公開標租私相授受」。民眾黨團昨天再開記者會，質疑黃世杰依靠特權「超速件、可短租、超便宜」。

洪毓祥指出，今年十月三日，黃世杰在桃園市中壢舉辦造勢大會，該地段分類為商業區，任何租用都需公開招租，僅有「符合年租金未達十五萬元」等少數理由可以逕自出租，但面對民眾黨團要求提供核准公文、租約等，農田水利署至今遲不回應。

民眾黨桃園市議員參選人周曉芸表示，農水署回函清楚表示僅出租過一次，也就是黃世杰競選造勢大會，狠狠打臉黃世杰過去「有民間單位承租」的說法。民眾黨桃園市議員參選人徐千晴質疑，農水署將租約上的承租人資訊全部打馬賽克，請問想要保護誰？

黃世杰辦公室發言人簡伊翎回應，不論哪一塊地，農水署的土地租用都有標準規範與流程，辦公室租用時也都依規申請。