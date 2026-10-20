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台鐵惹議 基隆車站 出現童子瑋廣告

聯合報／ 記者邱瑞杰陳雅玲胡瑞玲／連線報導
基隆市長參選人童子瑋在基隆港展出寫著「童樂會」的黃阿瑪裝置藝術，台鐵基隆站第一月台電梯上方也出現「童樂會」廣告（圖），台鐵遭疑行政中立標準不一。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長參選人童子瑋在基隆港展出寫著「童樂會」的黃阿瑪裝置藝術，台鐵基隆站第一月台電梯上方也出現「童樂會」廣告（圖），台鐵遭疑行政中立標準不一。記者邱瑞杰／攝影

基隆火車站出現民進黨基隆市長參選人童子瑋舉辦的活動廣告，競選對手、現任市長謝國樑陣營譴責違反行政中立標準，從基隆港務分公司到台鐵，對謝、童二人對待方式有明顯落差。台鐵表示，童的廣告符合現行管理規範，但明年起車站場域將不會再有政治性廣告。

2026九合一選舉

今年端午節前基隆市府申請商借基隆港水域一天舉辦龍舟比賽，遭基隆港務分公司拒絕；但隨後基隆市議長童子瑋引進的知名ＩＰ「黃阿瑪」氣球裝置藝術，上面還寫著醒目「童樂會」三字，卻可在基隆港展出長達兩個月，直到投票前一天，上月底身為童子瑋表叔的賴清德總統還參與開幕點燈，引發行政不中立、國家機器輔選爭議。港務分公司則稱不影響水道安全才同意。

基隆市長參選人童子瑋在基隆港展出寫著「童樂會」的黃阿瑪裝置藝術（圖），台鐵基隆站第一月台電梯上方也出現「童樂會」廣告，台鐵遭疑行政中立標準不一。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長參選人童子瑋在基隆港展出寫著「童樂會」的黃阿瑪裝置藝術（圖），台鐵基隆站第一月台電梯上方也出現「童樂會」廣告，台鐵遭疑行政中立標準不一。記者邱瑞杰／攝影

基隆港遭謝營質疑行政不中立風波未歇，童子瑋陣營租用台鐵基隆站第一月台電梯廣告看板，十月七日掛上「基隆四百童樂會」廣告，旅客從月台搭手扶梯出站，到達車站大廳前就映入眼簾，引發議論。

二○二四年七月底民團發起罷免謝國樑期間，謝國樑曾在基隆火車站外或門口直播向通勤族問好，發放市政政策筆記本。當時綠營質疑「公器私用」、在車站做政治宣傳，第三天台鐵工作人員出面勸離，理由是「台鐵須保持行政中立」。

對照台鐵基隆、七堵站出現童子瑋活動宣傳看板，謝國樑競選辦公室昨譴責台鐵在行政中立標準上的明顯落差，要求台鐵說明認定標準，為何前後處理差異如此明顯？

台鐵說，車站標租予業者經營廣告空間，契約有公平對待各政黨參選人、限制刊登面積等規範；基隆、七堵站的童子瑋「童樂會」廣告內容符合規定，但考量民眾觀感及台鐵行政中立形象，明年起將終止車站場域有關選舉、政治性及政治人物形象廣告出租業務。

國民黨雲林縣長參選人張嘉郡於台鐵斗六車站大廳剪票口上方設看板，張嘉郡辦公室強調合法、合規承租。圖／讀者提供
國民黨雲林縣長參選人張嘉郡於台鐵斗六車站大廳剪票口上方設看板，張嘉郡辦公室強調合法、合規承租。圖／讀者提供

據了解，業者須將廣告內容送交台鐵資產開發處、總公司審查通過才能上架。童子瑋的童樂會廣告是因「人物圖像未超過廣告一半面積，也無政治性文字」，因此同意上架。

童子瑋進步基隆辦公室表示，其他縣市亦有國民黨參選人承租相關廣告空間的情形，一切依法依規進行。

國民黨雲林縣長參選人張嘉郡也在斗六火車站大廳剪票口上方牆面推出廣告，台鐵認定符合規範；張嘉郡辦公室表示，完全遵守「台鐵列車車體廣告出租作業要點」規定，承租一切合法、合規，依法刊登到今年十一月底。

2026九合一選舉 童子賢 謝國樑

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