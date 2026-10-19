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爭取屏東市原民聚會所成選戰攻防 周佳琪拋編列5千萬、梁育慈催進度

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣議員潘翠雲（左三）與爭取連任屏東市長周佳琪（左四）今宣布，針對都會原民聚會所興建，市公所初步選出4處土地，規畫明年編列5000萬元推動用地取得及工程設計。記者劉星君／攝影
屏東縣議員潘翠雲（左三）與爭取連任屏東市長周佳琪（左四）今宣布，針對都會原民聚會所興建，市公所初步選出4處土地，規畫明年編列5000萬元推動用地取得及工程設計。記者劉星君／攝影

屏東市都市原住民人口超過5500人，缺乏專屬聚會及文化空間，年底選戰升溫，都市原民聚會所興建成為市長選戰攻防。屏東縣議員潘翠雲與爭取連任屏東市長周佳琪今宣布，市公所初步選出4處土地，規畫明年編列5000萬元推動用地取得及工程設計。民進黨市長參選人梁育慈說，樂見市公所跟進她先前提出政見，應提經費來源及執行期程，不能讓族人再等4年。

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潘翠雲說，屏東市都市原民人口已超過5500人，相當於一個原鄉人口規模，長期缺乏可供族人辦婚禮、傳統祭儀、節慶及文化交流的專屬場所。她過去4年多次在議會向縣府原民處反映，始終未見進展，今年7月轉向周佳琪尋求協助，市公所2個月組專案小組，展開土地會勘及計畫研擬，讓都市原民有聚會空間的期待露出曙光。

周佳琪說，市公所考量交通便利性、停車需求及土地使用條件，會勘多處地點後，初步篩選都市計畫區內大同段2處、和平段1處，以及非都市計畫區古松段1處，共4處可行性評估。未來聚會所將兼具傳統祭儀、婚禮、聚會及文化交流等多元功能，成為都市原民凝聚族群情感重要據點。

周佳琪指出，市公所規畫明年度編列5000萬元預算，包括辦理土地取得、興辦事業計畫及工程規畫設計等作業，後續仍須完成相關評估及行政程序。市公所平時也提供都市原民生活諮詢、經濟扶助及證照申辦等服務，持續關注族人需求。

縣議員、屏東市長參選人梁育慈說，都市原民聚會場所是她先前提政見，樂見周佳琪選前跟進，顯示族人長年需求終於受重視，目前停留在選址及可行性評估階段，距離動工、啟用還有一段路。

梁育慈強調，市公所應盡速提完整規畫，包括興建地點、用地取得方式、經費來源，以及市公所、縣府與中央經費分攤機制，並公布明確執行時程，讓族人看見建設落實的可能性。

民進黨屏東市長參選人、縣議員梁育慈說，樂見市公所跟進她先前提出政見，應提經費來源及執行期程，不能讓族人再等4年。圖／梁育慈團隊提供
民進黨屏東市長參選人、縣議員梁育慈說，樂見市公所跟進她先前提出政見，應提經費來源及執行期程，不能讓族人再等4年。圖／梁育慈團隊提供

2026九合一選舉 屏東縣選舉 梁育慈 周佳琪 議員

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