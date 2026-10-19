謝國樑掃街獲熱烈支持！台北市立委王鴻薇回故鄉 力挺謝連任拚市政

基隆市長謝國樑今晚獲台北市立委王鴻薇奧援，連袂前往信義區掃街拜票。王鴻薇說，謝國樑透過各項建設與服務，改善城市環境，身為基隆子弟，她關心家鄉的發展，也支持謝國樑繼續為基隆打拚。

謝國樑今晚由王鴻薇和爭取連任的市議員韓世昱、何淑萍，以及市議員參選人黃申棟陪同，前往信義區掃街拜票，問候市民，爭取支持。民眾反應熱烈，以滿滿熱情為謝國樑加油打氣，展現地方支持力量。

王鴻薇表示，謝國樑用心推動市政，重視市民生活中的大小事，施政成果受到市民肯定。身為基隆子弟，她關心家鄉的發展，也支持謝國樑繼續為基隆打拚，讓城市的進步持續下去。

謝國樑感謝王鴻薇關心家鄉，回到基隆為他加油打氣，也謝謝韓世昱、何淑萍及黃申棟共同走入基層。每一次與市民面對面交流，都是了解地方需求的重要機會，市民的鼓勵與建議，更是他持續推動市政的動力。

謝國樑指出，城市的進步來自每一項工作的累積，從道路與人行環境改善，到親子休憩空間及公共設施優化，都是希望讓市民在日常生活中感受到改變。他會持續以踏實的態度推動市政，回應市民對基隆的期待。

謝國樑強調，基隆還有許多工作要繼續努力，期盼市民朋友持續給予支持，讓已經展開的建設穩健向前，攜手讓基隆繼續正向發展。他也呼籲支持者，11月28日一定要踴躍出來投票，並邀請親朋好友一起支持謝國樑，讓基隆的進步延續下去。

基隆市長謝國樑今晚獲台北市立委王鴻薇等人奧援，連袂前往信義區掃街拜票。王圖／謝國樑競選辦公室提供

基隆市長謝國樑今晚獲台北市立委王鴻薇等人奧援，連袂前往信義區掃街拜票。王圖／謝國樑競選辦公室提供

基隆市長謝國樑今晚獲台北市立委王鴻薇等人奧援，連袂前往信義區掃街拜票。王圖／謝國樑競選辦公室提供

基隆市長謝國樑今晚獲台北市立委王鴻薇等人奧援，連袂前往信義區掃街拜票。王圖／謝國樑競選辦公室提供

基隆市長謝國樑今晚獲台北市立委王鴻薇等人奧援，連袂前往信義區掃街拜票。王圖／謝國樑競選辦公室提供