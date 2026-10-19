蔣萬安比台中市民重要？綠批盧秀燕忙著布局個人政治前途

台中市長盧秀燕擔任台北市長蔣萬安競選總部主委，民進黨發言人吳崢今天表示，台中治安、垃圾處理及重大建設等問題尚待解決，盧秀燕卻在上班日請假北上輔選；面對市政問題不見同樣積極，替蔣萬安站台卻迫不及待，難道蔣萬安的選情，比台中市民的生活更重要？

吳崢指出，天下雜誌上月公布的縣市長施政滿意度調查，盧秀燕排名六都墊底、全國倒數第二，顯見主政台中近八年的施政表現，仍未獲得市民肯定。面對垃圾處理、治安及重大建設進度等問題，盧秀燕理應把握任期，積極改善市政、回應民怨，如今卻將心力轉向台北，替施政滿意度僅居六都第四的蔣萬安操盤選戰。兩位市長連自己城市的施政問題都還沒處理好，就急著以聯手輔選營造聲勢，究竟有什麼政績可以向選民交代？

吳崢表示，蔣萬安不僅施政表現欠佳，面對爭議更是一再推卸責任。以近日遭質疑任內從未出席園長會議為例，蔣萬安先以「往例都是局長參加」回應，副市長甚至稱連任後才會出席，直到輿論批評才改口；就連週末前往內湖市場掃街，遭質疑只走一側，也將路線安排直接推給游淑慧。從市政會議到競選行程，蔣萬安遇到問題總是先找理由、推給別人，始終看不到身為市長應有的擔當。

吳崢進一步質疑，盧秀燕一方面宣稱要讓江啟臣接班，另一方面卻選在選戰關鍵時刻，跨市接下蔣萬安競總主委，究竟是為了協助同黨候選人，還是著眼於自己未來的政治布局？「盧蔣結盟」或許符合兩人的政治盤算，卻無法替台中清走垃圾，也無法替台北守住校園食安。吳崢強調，市長的施政成績，才是對市民最基本的交代，呼籲選民用選票檢驗施政，支持沈伯洋，讓願意面對問題、承擔責任的人帶領台北。