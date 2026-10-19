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趙少康驚訝「一查才發現蔣市府政績不少」 蔣萬安：歡迎卓榮泰幫宣傳

聯合報／ 記者林佳彣林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安今接受媒體人趙少康「少康戰情室」專訪，晚間8時播出。圖／TVBS「少康戰情室」製作單位提供
台北市長蔣萬安今接受媒體人趙少康「少康戰情室」專訪，晚間8時播出。圖／TVBS「少康戰情室」製作單位提供

台北市長蔣萬安力拚連任，今天接受媒體人趙少康「少康戰情室」專訪，晚間8時播出。4年任內最得意政績為何？蔣萬安表示，最得意的時候還沒有到，下個4年要讓無菸城市變成市民日常，也喊話行政院長卓榮泰可幫他多宣傳政績。

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蔣萬安被問及任內最得意的政績？蔣萬安說，我認為我最得意的時候還沒有到，AI園區接下來真的打造AI產業聚落，吸引國內外優秀人才，包括帶動各項消費，包括住宿餐飲交通等，打造廊帶讓北台八縣市都都受惠，讓AI發展紅利進入每個城市、每個家庭。

另外，蔣萬安提到無菸城市，今年已經在3個商圈，有負壓吸菸室，已經有相當成效，讓吸菸與不吸菸分流，目前負壓吸菸室已經有53萬人次使用，他到西門町視察，很多人跟他說非常好，不吸菸的人說非常好，吸菸的人也說可以不用被翻白眼，過程中也願意不斷調整，將政策做到更好。

蔣萬安說，下一個4年讓民眾感受到無菸城市變成日常生活，還有大巨蛋可以為市民帶來幸福感，包括爭取到奧運的資格賽等，他認為「長遠讓市民感受到帶來的幸福感，變成日常生活，就是我最得意的時候。」

趙少康談及台北市政平常沒感覺，一看資料才知蔣萬安做這麼多事。蔣不諱言，這個要來加強宣傳，也覺得對手的攻擊，卓榮泰一直講說蔣萬安只是講輝達、巨蛋、喝鮮奶，不管什麼順序，這些都是紮實，卓也幫自己宣傳，還反酸如果今天是行政院，卓只能講說不副署、不執行，「歡迎他幫我多宣傳政績」。

蔣萬安舉例鮮奶政策，當時是因為中央有一個班班喝鮮乳的政策，但是他們搞砸了，並沒有設法解決冷鏈配送、老師負擔等問題，就突然喊卡；而且連經費都不保留，自己在院會請中央保留經費，各項困難、技術則由地方政府來克服，但計畫喊停。「中央不做，台北來做，我們把它搞定」，連國際都肯定。

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