「洋流」打入異溫層？蔣萬安在少康戰情室信心回應：我每天都在破圈

台北市長蔣萬安今接受媒體人趙少康「少康戰情室」專訪，晚八時播出。對於民進黨參選人沈伯洋被認為「破同溫層、打入異溫層」。蔣表示「我每天都在破圈」，他「身為市長，我每天都在異溫層，甚至每天面對媒體各式各樣的提問也都是一一回應」。

蔣也提到，與里長有約也都是不分黨派請益對象；還有在議會協商推動各項施政等。

蔣萬安今天接受趙少康專訪，趙少康也問蔣，目前最新民調，2022選舉支持黃珊珊的選票，目前53％流向對手沈伯洋、僅39％支持蔣萬安？有什麼方法將黃珊珊的34萬票拉回來？蔣萬安表示，每一個市民，都是他要爭取的對象，包括推動市政服務，每一個市民都是照顧對象，不會去分哪一個政黨？哪一個顏色？市政也是一棒接一棒。

蔣萬安也提到，非常感謝前市長柯文哲推動很多建設，當時的副市長黃珊珊協助，包括好孕專車、台北通、社宅等，他不會其算計選票，黃珊珊日前在臉書談得很好，不會去點誰的票？他一直秉持所有的市民朋友，都是他照顧的對象，會透過各項政績包括輝達、大巨蛋、捷運興建、第二運動中心等。

蔣萬安也提到，包括奠基在前任市長的建設基礎，他這次也講，輝達能落腳台北市也是前任市長柯文哲在北士科奠下的基礎，所以市長是一棒接一棒。

對於對手沈伯洋被認為已經破圈，蔣萬安說，其實他每天面對媒體提問，還有與里長請益，甚至在議會不同黨派議員協商推動政策，如輝達跨黨派支持才能讓北士科T17T18給輝達，所以「其實我每天都在破圈」，也謝謝民進黨幫忙宣傳政績。