傳震撼民調將公布 蔣萬安在少康戰情室8字回應：踩穩腳步 穩定信心

台北市長蔣萬安今天接受媒體人趙少康「少康戰情室」專訪，晚間八時播出。主持人趙少康稱戴立安將有「重量級、震撼民調」？對於各式各樣民調，蔣說，最重要是「踩穩腳步、穩定信心」，照自己的選戰規畫、節奏走。

對於選戰倒數40天，主持人趙少康問及近期各式各樣民調，趙舉新北市為例，之前TVBS所做民調，國民黨參選人李四川都是穩定領先，不過戴立安近期做的新北市長民調，李四川竟落後民進黨蘇巧慧13%。趙說，日前戴立安稱將公布北市長一分重量級震撼民調？

蔣萬安說，每一次選舉，不管大選、地方選舉大家都可以看到有各式各樣民調，且落差很大，但對他團隊來講，都會審慎看待每一次調查，都會仔細研究。

蔣說，看待民調，最重要是，踩穩腳步穩定信心，希望照自己的選戰規劃節奏進行，有的民調領先，有的落後，民眾要睜大眼睛，針對民調不實指控、網路謠言等，都要靜下來思考。主持人趙少康也提到，他也有觀察到，現在藍營支持者不表態高，可能也影響近期民調。