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陳振中盼爭取小三通客源等 吳淑瑾提國際旅客進澎湖

中央社／ 澎湖縣19日電

中國國民黨澎湖縣長參選人陳振中今天表示，支持爭取包括小三通等所有客源；民主進步黨澎湖縣長參選人吳淑瑾提出「引導國際旅客轉進澎湖」國際多元觀光政見。

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澎湖縣觀光協會理事長周宇鳴等拜會陳振中競選總部，表達希望澎湖縣府協助爭取恢復澎湖小三通，協助觀光產業；陳振中表示，商家生計和民眾溫飽不能有顏色，未來會釐清環節，不論東南亞、日本、歐洲、美國或中國大陸觀光客，哪裡需要破冰就去哪。

陳振中說，小三通是拓展客源方向之一，澎湖也要持續經營國旅及其他國際市場，結合媽祖文化、海洋聚落與在地農漁特色，增加值得停留的旅遊內容。

吳淑瑾表示，樂見各界集思廣益為澎湖招攬生意、活絡經濟，但澎湖真正需要的是「質優、高消費力」旅客，而非過去「看得到人頭、在地卻賺不到錢」的一條龍式特定紅色觀光鏈。

她說，小三通事宜一向主張兩岸應「雙向平等開放」而非單向放行，反觀對方只開放特定區域或附帶政治條件，清楚說明問題癥結在於對岸政治操作，更證明如果將澎湖觀光押寶在隨時受政治支配的「單一市場」，風險極高。

吳淑瑾表示，為避免重蹈單一市場依賴與低價團衝擊環境覆轍，她提「引導國際旅客轉進澎湖」國際多元觀光政見，透過中央政府與地方合作、空中交通接力串聯與深度文化旅遊策略，引導到台灣本島的日本、韓國、歐洲、美國、香港、澳門及東南亞等多元國際旅客轉進澎湖，讓觀光收益真正走進澎湖，率澎湖走向高產值、高品質永續國際觀光島。

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