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王建煊樂活大樓開幕邀侯友宜卸任來服務 李四川：接的是責任不是位置

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
國民黨新北市長參選人李四川（左）與無子西瓜社會福利基金會創辦人王建煊握手致意。記者張策／攝影
國民黨新北市長參選人李四川（左）與無子西瓜社會福利基金會創辦人王建煊握手致意。記者張策／攝影

無子西瓜社會福利基金會今天在新北市林口區舉行樂活大樓開幕活動，88歲創辦人王建煊當著新北市長侯友宜、國民黨新北市長參選人李四川的面，公開表達對李四川接棒的期待，致詞結束後甚至二度上台，邀侯友宜卸任後到大樓參與服務。李四川則說，侯友宜交給他的麥克風比鐵鎚還重，「我接的不是他的位置，我要接的是他交下來的責任」。

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無子西瓜基金會攜手新希望浸信會、救國團、瑞智基金會及更生少年關懷協會等團體，將林口一棟原作為教會使用的五層樓建築，打造為「無子西瓜樂活大樓」，未來透過運動休閒、終身學習、失智關懷、長輩文創及全齡共融等五大方向，提供長者活動與學習空間，促進不同世代交流。

王建煊表示，自己搬到林口已經8年，深刻感受到侯友宜對新北市的付出，甚至提到上次侯友宜參選總統時，他也希望侯能當選。他說，侯友宜最近頻繁陪著李四川出席活動，就是希望向市民推薦一位能夠繼續領導新北市的人，城市能否繁榮進步，與領導者有很大關係。

王建煊更直言，侯友宜卸任後，相信新市長就任，市民會認為他的判斷沒有錯，還說「我們有更好的市長可以進來，來服務我們大家」，公開表達對李四川的支持。

談到樂活大樓成立過程，王建煊說，這棟建築原本是一間教會，由一對牧師夫婦提供給基金會經營管理，希望除了宗教活動，也能擴大公益服務。他感謝社會各界願意提供資源，認為只要公益團體有信用，讓捐助者相信資源能真正用在需要的人身上，就會有更多人願意投入。

王建煊強調，樂活大樓開放各界使用，不收場地租金，甚至連茶水也免費，希望讓這個地方真正熱鬧起來，成為服務新北市民的公益據點。

有趣的是，王建煊原本已結束致詞，卻又突然走回台上，笑問「這個市長選完了以後，侯市長到哪裡去了？」他說，不知道侯友宜卸任後是否已有其他安排，若時間許可，希望侯能多來關心樂活大樓，甚至帶著團隊來使用空間，讓大樓能夠開花結果。

侯友宜致詞時則肯定王建煊長期投入長者照顧，指出基金會過去成立「天使居」，提供多元照護服務，如今再有樂活大樓投入運作，能讓長輩除了獲得照顧，也有更多參與社區活動的機會。

「我們希望長輩不是躺在床上，而是能夠開心地在這個地方跟社群過活。」侯友宜說，新北市目前約有83萬名高齡人口，占全市人口兩成多，面對人口老化，除了老有所養，也應做到老有所學、老有所樂，讓長者每天都能健康、快樂地生活。

侯友宜也分享現場觀察，看到長輩打鼓、唱歌、跳舞，卻發現參與活動的男性相對較少，笑著鼓勵男性長者也應多走出家門，不要總待在家裡。他原本詢問樂活大樓的收費是否低廉，得知場地不收租金後，當場驚呼「不收費太厲害了」，呼籲民眾多加利用。

李四川致詞則從工程人的角度談起。他說，自己蓋了40年的大樓，包括小巨蛋、大巨蛋，但今天看到樂活大樓，卻認為這是最偉大的大樓。他形容，工程可以讓一坪土地蓋出五坪房子，讓城市變大，但唯有建築裡面有笑聲、有溫暖、有愛，才能讓城市變得偉大。

李四川也分享雙十節到林口參加升旗典禮的趣事，當時王建煊站在他身旁，兩人跟著帶動唱跳舞，王突然提醒他要走到台下，因為台下才有鏡頭，讓他笑稱王建煊不只傳授愛，還傳授「演技的技巧」。

話鋒一轉，李四川談到年底選舉，表示希望接下侯友宜這一棒。他說，侯友宜每次把麥克風交給他，他都會說「那一支麥克風比我拿鐵鎚還重」，因為自己要承接的不是市長位置，而是侯友宜交下來的責任。

李四川強調，侯友宜已經做好的，他會好好照顧；正在進行的工程，會加速完成；已經規畫的建設，也會繼續推進，希望在既有市政基礎上持續為新北打拚，並與公益團體共同照顧高齡長者。

無子西瓜社會福利基金會創辦人王建煊（左起）與新北市長侯友宜、國民黨新北市長參選人李四川握手致意。記者張策／攝影
無子西瓜社會福利基金會創辦人王建煊（左起）與新北市長侯友宜、國民黨新北市長參選人李四川握手致意。記者張策／攝影

新北市長侯友宜（左）與國民黨新北市長參選人李四川今出席無子西瓜社會福利基金會樂活大樓開幕活動。記者張策／攝影
新北市長侯友宜（左）與國民黨新北市長參選人李四川今出席無子西瓜社會福利基金會樂活大樓開幕活動。記者張策／攝影

與會嘉賓在剪綵前於大樓前合影留念。記者張策／攝影
與會嘉賓在剪綵前於大樓前合影留念。記者張策／攝影

無子西瓜社會福利基金會今天在新北市林口區舉行樂活大樓開幕活動。記者張策／攝影
無子西瓜社會福利基金會今天在新北市林口區舉行樂活大樓開幕活動。記者張策／攝影

與會嘉賓在剪綵結束後於大樓前合影留念。記者張策／攝影
與會嘉賓在剪綵結束後於大樓前合影留念。記者張策／攝影

國民黨新北市長參選人李四川（左）今出席無子西瓜社會福利基金會樂活大樓開幕活動。記者張策／攝影
國民黨新北市長參選人李四川（左）今出席無子西瓜社會福利基金會樂活大樓開幕活動。記者張策／攝影

新北市長侯友宜（左三起）、無子西瓜社會福利基金會創辦人王建煊、國民黨新北市長參選人李四川與立委洪孟楷（右一）會後合影。記者張策／攝影
新北市長侯友宜（左三起）、無子西瓜社會福利基金會創辦人王建煊、國民黨新北市長參選人李四川與立委洪孟楷（右一）會後合影。記者張策／攝影

2026九合一選舉 新北市選舉 李四川 侯友宜 王建煊

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